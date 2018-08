NFL – Cade un tabù… maschile | il football avrà anche gli uomini fra le cheerleader

sportfair

(Di giovedì 9 agosto 2018) Lo sport americano abbatte un altro tabù di genere: le franchigie NFL potranno dotarsi dimaschi In America la lotta all’uguaglianza sociale e alla parità di diritti passadal mondo dello sport. L’NFL ad esempio, ha fattore un importante tabù di genere, riguardante gli: le franchigie delamericano potranno averemaschi! I Los Angeles Rams e i New Orleans Saints avranno nel loro corpo di ballo degli. I ragazzi scelti sono Napoleon Jinnies e Quinton Peron per L.A., Jesse Hernandez invece per NOLA. Fin dalla loro introduzione nel 1954, lesono stata esclusivamente donne. Da semplice fonte di intrattenimento, sono diventate un elemento imprescindibile per 26 delle 32 attuali franchigie che possiedono una propria squadra di. La loro funzione è sempre stata quella di intrattenere il pubblico prima ...