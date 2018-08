New York | stop di 12 mesi alle licenze per le aziende come Uber

Uber - a New York sospesa per un anno. I tassisti esultano : Il consiglio Comunale di New York, nella seduta di mercoledì 8 agosto, ha approvato una norma con la quale sospende per un anno il rilascio di nuove licenze di guida e impone un minimo salariale per gli autisti. Regole che entreranno in vigore a breve, non appena il sindaco Bill de Blasio apporrà la propria firma sul decreto. Uber esce ridimensionata proprio nella città americana più importante per il proprio business, in qualche modo punita ...

New York - sparatoria al Westchester Medical Center/ Ultime notizie video : è morto anche l'uomo che ha sparato : New York, sparatoria in un ospedale: video. Potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio. Le Ultime notizie: Westchester Medical Center in lockdown.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 00:56:00 GMT)

New York blocca emissione licenze a Uber : NEW York, 8 AGO - Schiaffo di New York a Uber. Il consiglio comunale ha approvato il congelamento per un anno dell'emissione di nuove licenze, imponendo allo stesso tempo un salario minimo per gli ...

New York : acquisti a mani basse su Alcoa : Protagonista il colosso dell'alluminio , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,81%. Il movimento di Alcoa , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dello S&P-500 , ...

Pesante sul mercato di New York Cardinal Health : In forte ribasso Cardinal Health , che mostra un disastroso -3,39%. Lo scenario su base settimanale di Cardinal Health rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-500 . ...

Male Murphy Oil sul mercato azionario di New York : Retrocede molto Murphy Oil , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,45%. La tendenza ad una settimana di Murphy Oil è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento ...

New York : seduta euforica per Southwestern Energy : Brillante rialzo per Southwestern Energy , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,38%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Newell Brands senza scampo a New York : Aggressivo ribasso per Newell Brands , che passa di mano in perdita del 6,02%. La tendenza ad una settimana di Newell Brands è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento potrebbe ...

New York : scatto rialzista per Boston Scientific : Seduta decisamente positiva per Boston Scientific , che tratta in rialzo del 3,18%. Il movimento di Boston Scientific , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dello S&P-500 , rendendo ...

New York : accelera Cvs Health : Ottima performance per Cvs Health , che scambia in rialzo del 3,94%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cvs Health rispetto all'indice, ...

Usa - da Perugia due progetti per il Maker Faire di New York - : Maker Faire è una grandissima fiera pensata principalmente per persone che guardano al futuro, creatori che esplorano nuove forme e nuove tecnologie, coinvolgendo tutti i campi della scienza, ...

