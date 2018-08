NBA – La promessa di Jaylen Brown | “i Celtics andranno alle Finals Odio che la gente

sportfair

: James compie la promessa con apertura della scuola in Akron - TranSpoNewsEnIt : James compie la promessa con apertura della scuola in Akron - TranSpoNewsEnIt : James compie la promessa con apertura della scuola in Akron - marcm1969 : RT @Gazzetta_NBA: #Nba, #LeBron, promessa mantenuta: apre una scuola ad #Akron -

(Di giovedì 9 agosto 2018)non ha dubbi: iNBA. Il cestista di Boston stanco di sentire laparlare unicamente di LeBron e della sua influenza sulla Eastern Conference Ospite del “Pull Up Podcast” di CK McCollum,ha fissato l’obiettivo deiper la prossima stagione NBA: giocare leNBA. Con Irving ed Hayward integri, un mix di gioventù e qualità nel roster e Brad Stevens in panchina, ipossono davvero puntare a giocarsi l’anello. Inoltrenon vuole più sentir parlare del fatto che LeBron abbia lasciato l’Est e adesso sia tutto più facile: anche con il ‘Re’ ancora nella stessa Conference l’obiettivo sarebbe stato identico.ha dichiarato: “andremo, non ho dubbi a riguardo. Non sopporto che ora ladica: ‘oh, LeBron ha lasciato la Eastern ...