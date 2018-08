Napoli | sei settimane per il rientro di Ghoulam

Domeniche gratis nei musei - da Milano a Napoli cala il sipario : “Ministro - ripensaci” : Ieri è andata in scena l'ultima domenica gratis nei musei così come le abbiamo imparate a conoscere. Da Milano e Napoli le proteste dei visitatori che chiedono al Bonisoli di ripensarci. Intanto, dal Mibac fanno sapere che le giornate gratuite resteranno, ma che saranno rimodulate. Nonostante ciò i musei civici milanesi dichiarano che le manterranno, mentre l'associazione nazionale delle guide turistiche fa quadrato col ministero.Continua a ...

Napoli - blitz della polizia a Fuorigrotta : sei ordinanze cautelari per droga : Gli uomini della polizia di Stato stanno eseguendo nel quartiere Fuorigrotta un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli , nei confronti ...

Napoli - i tifosi attaccano De Laurentiis : “Rispetta la città. Top player? Sei solo un buffone” : I tifosi attaccano DE Laurentiis - Duro attacco da parte dei tifosi del Napoli ad Aurelio De Laurentiis . Un attacco manifestato con degli striscione in giro per la città. La firma è quella della “Curva A”. Una presa di posizione forte e decisa, un attacco totale fatto di parole forti e pesanti. Questi alcuni messaggi: “Di vero […] L'articolo Napoli , i tifosi attaccano De Laurentiis : “Rispetta la città. Top player? ...

Benzema troppo vecchio per il Napoli - il bomber risponde a De Laurentiis : “i numeri nove di fanno ammattire - sei pazzo!” : Benzema troppo vecchio per il Napoli? L’attaccante del Real Madrid risponde per le rime a De Laurentiis su Instagram “Io e Ancelotti siamo d’accordo, vogliamo solo giocatori giovani”, aveva risposto così Aurelio De Laurentiis alle domande sui possibili arrivi di Benzema e Di Maria al Napoli. Dichiarazioni che nascondono probabilmente difficoltà a far fronte alle richieste economiche di Real Madrid e PSG (in termini ...