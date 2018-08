Napoli | qui Wolfsburg | Mertens e Zielinski pronti per il debutto

Napoli ufficializza acquisto Malcuit : ANSA, - Napoli, 8 AGO - Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto dal Lilla di Kevin Malcuit. Il club azzurro ha pagato il terzino destro circa 12 milioni di euro. Macuilt sarà l'alternativa a Hysaj ...

Napoli - doppio acquisto : Ochoa più Malcuit. E Koulibaly rinnova : Guillermo Ochoa più Kevin Malcuit: doppio acquisto per il Napoli di Carlo Ancelotti Per il portiere messicano dello Standard Liegi, è stata raggiunta un'intesa di massima sulla base di un prestito ...

DeLa : 'Amo il Napoli. Quintuplicati gli stipendi - chiuderò in rosso. San Paolo? È un cesso! Sul Bari...' : L'assessore allo sport mi fa tenerezza, mica può andargli contro e deve essere quindi anche lui bugiardo. Non devono raccontare bugie, sono irresponsabili! Se ci fossi stato io col cavolo che c'era ...

Napoli - dopo la sparatoria la protesta dei cittadini del Vasto : 'Andiamo via da qui' : 'Quello che si vive al Vasto è un clima di tensione e di razzismo. Ormai è sempre più difficile vivere in zona'. A dirlo è Omar, zio del ragazzo ferito due Giovedì sera tra via Milano e vico Venezia, ...

Biglietti Lazio-Napoli (sabato 18 agosto) : come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : prima giornata per il campionato di Serie A di calcio 2018-2019: sabato 18 agosto alle ore 20.45 va in scena il secondo anticipo di questo grande inizio, in campo allo Stadio Olimpico di Roma Lazio e Napoli. Subito dunque un big match, molto probabilmente la partita più attesa: a sfidarsi infatti sono la seconda e la quinta dell’ultima edizione. Da seguire assolutamente l’esordio sulla panchina partenopea di Carlo Ancelotti. Grande ...

De Laurentiis acquista il Bari : imbufaliti i tifosi del Napoli : “Finalmente, e’ una vita che Bari”. Questo uno degli striscioni affissi nella notte a Napoli dagli ultra’ del Napoli, che criticano la decisione del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, di acquistare il Bari. L’ufficialita’ della notizia e’ arrivata in serata e i tifosi si sono subito mossi, esponendo lo striscione all’esterno dello stadio San Paolo. Un altro striscione ...

De Laurentiis al Bari - ecco perchè è un’occasione straordinaria : asse con il Napoli e Serie A in pochi anni - il piano per spostare al Sud gli equilibri del grande calcio : Quella di ieri è stata una giornata storica non solo per il Bari ma per tutto il calcio italiano, inizia un nuovo progetto per una piazza storica che adesso guarda con fiducia al futuro dopo lo shock del fallimento, un programma che può portare il club a raggiungere la Serie A in pochi anni e che porta un nome ed un cognome: Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha superato in volata quello della Lazio Claudio Lotito ed è ...

Napoli - Mertens dall'Indonesia tranquillizza tutti : tornerà dopo il Liverpool : l'ultimo dei reduci dal Mondiale che deve aggregarsi al gruppo, ma anche il più atteso dai tifosi e probabilmente da Ancelotti che freme per vederlo all'opera e decidere dove schierarlo: Dries Mertens,...