Napoli | Ochoa non si sblocca e Ospina si allontana

Napoli - Ochoa non si sblocca : c'è l'ipotesi Ospina : I contatti con l'Arsenal sono avviati ma c'è distanza sulla formula: De Laurentiis lo vorrebbe solo in prestito

Calciomercato Napoli - non solo Ochoa : tentativo per Ospina. Malcuit firma per 4 anni con opzione per il 5° : Altro giro, altro obiettivo per la porta: il Napoli ha puntato David Ospina, numero uno dell'Arsenal. Un po' di dati: classe '88, gioca nei Gunners dal 2014 ed è il titolare della nazionale colombiana,...

Calciomercato Napoli - preso Malcuit. Koulibaly rinnova 5 anni incontro per Ochoa : Il Napoli ha chiuso per Kevin Malcuit, affare fatto. E a confermarlo è stato lo stesso presidente azzurro su Sky Sport: "Arriva a titolo definitivo per 13 milioni". Il Napoli, dopo tanta ricerca in giro per l'Europa, ha finalmente il suo terzino destro. Veloce, giovane, un classe '91 di proprietà del Lille, ...

Napoli - le rivelazioni di De Laurentiis : “Malcuit è preso - Koulibaly ha rinnovato. Ochoa? Ecco la verità” : Il presidente del Napoli ha parlato alla vigilia del match contro il Liverpool, confermando l’acquisto di Malcuit e il rinnovo di Koulibaly Amichevole di lusso per il Napoli che, a Dublino, affronta il Liverpool di Klopp. La squadra azzurra scende in campo per confermare i progressi di questa preparazione estiva, nel corso della quale Ancelotti ha provato a far incamerare ai propri giocatori le sue idee. LaPresse/Reuters Una rosa in ...

