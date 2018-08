Napoli non fa abbonamenti per 2018 19

Napoli - il San Paolo non è pronto Salta la campagna abbonamenti : La decisione che in tanti temevano è alla fine arrivata. I tifosi del Napoli non potranno sottoscrivere alcun abbonamento per seguire la squadra azzurra nelle gare interne della stagione sportiva 2018-...

Napoli - il San Paolo non è pronto Salta la campagna abbonamenti : La decisione che in tanti temevano è alla fine arrivata. I tifosi del Napoli non potranno sottoscrivere alcun abbonamento per seguire la squadra azzurra nelle gare interne della stagione...

Napoli - Ochoa non si sblocca e Ospina si allontana : I contatti con l'Arsenal sono avviati ma il colombiano è d'accordo con il Besiktas: De Laurentiis lo vorrebbe solo in prestito

Napoli - Ochoa non si sblocca : c'è l'ipotesi Ospina : I contatti con l'Arsenal sono avviati ma c'è distanza sulla formula: De Laurentiis lo vorrebbe solo in prestito

CdS Ochoa vuole il Napoli ma la trattativa non si sblocca : Queste sono ore decisive per il futuro di Ochoa e per il Napoli. Seconso quanto riferisce il Corriere dello Sport la trattativa va avanti anche che lo Standard Liegi continua a fare muro chiedendo il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Intanto Ochoa fa pressione al club affinché lo lasci partire, il ...

Napoli - De Magistris dà l'interprete al consigliere immigrato che non parla l'italiano : Viraj Prasanna Mihindukulasuriya era già finito nella bufera dopo che Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook aveva condiviso un video in cui mostrava tutte le sue lacune in merito alla lingua italiana. "Meraviglie del multiculturalismo - aveva scritto la leader di Fratelli d"Italia - Il primo consigliere extracomunitario al Comune di Napoli non parla italiano. Un ottimo requisito per partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Vabbè".Il ...

Morena Albino - accoltellata dall'ex a Napoli : "Mi amava troppo - non credevo potesse farmi male. Denunciate subito" : "Sto bene, per fortuna sono viva ma adesso deve pagare per le coltellate che mi ha dato. Alle donne dico di denunciare subito le violenze subite". In un post apparso sul suo profilo Facebook, Morena Albino lancia un appello alle donne. Racconta la sua esperienza, quanto le è accaduto, invita tutte a tutelarsi, prima che sia troppo tardi. La ragazza di 19 anni di Napoli è stata accoltellata dall'ex fidanzato sul lungomare del ...

Calciomercato Napoli - Belotti non arriverà e Cavani si allontana (RUMORS) : Continua il Calciomercato del Napoli alla ricerca di rinforzi per tentare di contrastare lo strapotere della Juventus. Al momento la priorita' è risolvere il problema del portiere visto che sia Meret che Karnezis non offrono totale sicurezza [VIDEO] al reparto difensivo. I partenopei sembrano essere in forte pressing su Ochoa, portiere dello Standard Liegi e della nazionale messicana, ma tra le due societa' manca ancora l'accordo riguardo alla ...

Calciomercato Napoli - Belotti non arriverà e Cavani si allontana (RUMORS) : Continua il Calciomercato del Napoli alla ricerca di rinforzi per tentare di contrastare lo strapotere della Juventus. Al momento la priorità è risolvere il problema del portiere visto che sia Meret che Karnezis non offrono totale sicurezza al reparto difensivo. I partenopei sembrano essere in forte pressing su Ochoa, portiere dello Standard Liegi e della nazionale messicana, ma tra le due società manca ancora l'accordo riguardo alla formula del ...

Napoli - 19enne accoltellata da ex fidanzato : arrestato/ Ultime notizie : lei è grave - non in pericolo di vita : Napoli, 19enne accoltellata dall'ex fidanzato sul lungomare: è stato arrestato ed è accusato di tentato omicidio. Le Ultime notizie: la ragazza è grave, ma non in pericolo di vita(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 19:42:00 GMT)

Calciomercato Napoli - non solo Ochoa : tentativo per Ospina. Malcuit firma per 4 anni con opzione per il 5° : Altro giro, altro obiettivo per la porta: il Napoli ha puntato David Ospina, numero uno dell'Arsenal. Un po' di dati: classe '88, gioca nei Gunners dal 2014 ed è il titolare della nazionale colombiana,...

Napoli - lavori allo Stadio San Paolo : le partite non sono a rischio : Stadio san Paolo Napoli lavori. Mancano ormai meno di due settimane all’inizio della nuova stagione, ma per il Napoli e i suoi tifosi c’è un problema non da poco da risolvere: i lavori attualmente in corso allo Stadio San Paolo. Le operazioni sono partite solo il 27 luglio, con circa 40 giorni di ritardo rispetto […] L'articolo Napoli, lavori allo Stadio San Paolo: le partite non sono a rischio è stato realizzato da Calcio e ...

Fantacalcio : Fabian Ruiz oro di Napoli - ma non è un centrocampista da gol : Nessuna nazione come la Spagna ha prodotto talenti in quantità industriale negli ultimi anni. Se un classe '96 si mette in luce come rivelazione dell'ultima Liga, allora, significa che ha qualità ...

Napoli - ecco le cose che ancora non vanno : ROMA - Mica si sparisce così, all'improvviso, da se stesso, abbandonando la propria anima, i propri panni e dimenticando persino un'esistenza! A un certo punto, c'erano ventidue paia di scarpe vuote, ...