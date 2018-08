Napoli - il San Paolo non è pronto Salta la campagna abbonamenti : La decisione che in tanti temevano è alla fine arrivata. I tifosi del Napoli non potranno sottoscrivere alcun abbonamento per seguire la squadra azzurra nelle gare interne della stagione...

San Paolo - il Comune : "Stadio pronto in largo anticipo per Napoli-Milan" : Si concluderanno domani i lavori alla pista di atletica dello stadio San Paolo di Napoli, come riporta l'Ansa.

Napoli - niente campagna abbonamenti per i lavori al San Paolo! : ROMA - La SSC Napoli comunica che, come è ormai noto, lo Stadio San Paolo è stato inserito tra gli impianti che ospiteranno le 'Universiadi 2019'. Per tale ragione, nel corso della stagione agonistica ...

Napoli - niente abbonamenti per il 2018/19 a causa dei lavori al San Paolo : niente abbonamenti per il Napoli nella stagione 2018/2019: a comunicarlo è stata la stessa società

Napoli - 20 milioni per lo stadio San Paolo. De Luca : 'Lo rifacciamo del tutto' : 'Stamattina abbiamo preso e formalizzato una decisione importante, destiniamo allo stadio San Paolo venti milioni di euro per rifarlo completamente'. Lo ha detto il presidente della Regione Campania ...

Napoli - dalla Regione pronti 20 milioni per ristrutturare il San Paolo : "Destiniamo al San Paolo 20 milioni per rifarlo completamente", ha detto il presidente della Campania De Luca

Napoli - 20 milioni per lo stadio San Paolo. De Luca : «Lo rifacciamo del tutto» : «Stamattina abbiamo preso e formalizzato una decisione importante, destiniamo allo stadio San Paolo venti milioni di euro per rifarlo completamente». Lo ha detto il presidente della...

Napoli - lavori allo Stadio San Paolo : le partite non sono a rischio : Stadio san Paolo Napoli lavori. Mancano ormai meno di due settimane all'inizio della nuova stagione, ma per il Napoli e i suoi tifosi c'è un problema non da poco da risolvere: i lavori attualmente in corso allo Stadio San Paolo. Le operazioni sono partite solo il 27 luglio, con circa 40 giorni di ritardo rispetto

Napoli : "Lavori al San Paolo in evidente ritardo : la situazione è preoccupante" : "I lavori al San Paolo sono in ritardo e la situazione è preoccupante", le parole di Formisano, Head of Operations azzurro.

Napoli - De Laurentiis - «il San Paolo sempre più un cesso» : De Laurentiis ha anche criticato il rapporto tra Auricchio e l'assessore agli impianti sportivi Ciro Borriello: "L'assessore allo Sport - ha detto - mi fa tenerezza, mica può andare contro Auricchio ...

Napoli - De Laurentiis : 'Il San Paolo è una barzelletta per mezzo del sindaco e dei suoi seguaci' : Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , ha parlato ai microfoni di Sky Sport del problema stadio, con il San Paolo in cattive condizioni. Queste le sue parole: 'Che meraviglia questo stadio. E' ancora vuoto, ma ci saranno 57mila persone, sold-out per un'amichevole quando ...