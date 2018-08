Napoli | Ghoulam e Younes corrono verso il recupero E Ancelotti pensa già alla Lazio

Napoli - Ghoulam convocabile tra un mese e mezzo/ Ultime notizie infortunio - De Nicola : "trovato molto bene" : Napoli, Ghoulam convocabile tra un mese e mezzo: buone notizie per Carlo Ancelotti. Il medico sociale sull'algerino: "L'ho trovato molto bene dopo l'infortunio"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:22:00 GMT)

Napoli - «Ghoulam convocabile tra un mese e mezzo» : Napoli - Ghoulam vede la luce in fondo al tunnel. Il terzino del Napoli , fermo dallo scorso febbraio a causa del secondo infortunio ravvicinato al ginocchio, è stato visitato oggi a Villa Stuart. ...

Infortunio Ghoulam - il comunicato del Napoli in merito alle condizioni del terzino : Faouzi Ghoulam alle prese con il recupero dall’Infortunio che lo ha condizionato nella scorsa stagione Faouzi Ghoulam, come da programma, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani. La visita ha dato buon esito come spiega il Dottor De Nicola, medico sociale azzurro, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Mariani ha visitato e controllato il calciatore e lo ha trovato molto bene. Ci ha detto che tutto procede benissimo e ...

Napoli - Ghoulam fuori per due mesi : Dopo la visita di controllo che sosterrà a Villa Stuart si saprà di più sui tempi di recupero di Ghoualm . Secondo il Corriere dello Sport , il colloquio con il professor Mariani è previsto già domani. Tempi di recupero? Il quotidiano dà un massimo, scrivendo che ci potrebbero volere finanche due mesi per rivederlo in campo. L'ex ...

Napoli - ancora incerto il ritorno di Ghoulam : possibili tre mesi di stop : Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione Ghoulam: 'I giorni passano, la previsione non cambia, due o tre mesi per il rientro, ma qualcosa accade nell'attualità di Ghoulam. Il recente ritorno in campo è una ...

ARIAS AL Napoli/ Ultime notizie - affare fatto : Ghoulam destinato a partire? : ARIAS al NAPOLI, Ultime notizie. affare fatto: gli azzurri beffano la Juventus per il terzino colombiano del Psv Eindhoven. Firma per 11.5 milioni di euro, scartati Sabaly e Lainer.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:22:00 GMT)

Napoli : Ghoulam operato - allenamenti tra un mese : Faouzi Ghoulam riprederà ad allenarsi tra un mese, se arriverà l’ok medico dopo l’operazione a cui si è sottoposto ieri. Lo ha spiegato il medico del Napoli Alfonso De Nicola: “L’operazione di Ghoulam – ha detto a Radio Kiss Kiss – era programmata, volevamo effettuarla prima delle vacanze ma poi, insieme al ragazzo, abbiamo cambiato idea e deciso di anticipare il suo ritorno e operarlo ora. È stato ...

Napoli : Ghoulam operato - allenamenti tra un mese : Faouzi Ghoulam riprederà ad allenarsi tra un mese, se arriverà l’ok medico dopo l’operazione a cui si è sottoposto ieri. Lo ha spiegato il medico del Napoli Alfonso De Nicola: “L’operazione di Ghoulam – ha detto a Radio Kiss Kiss – era programmata, volevamo effettuarla prima delle vacanze ma poi, insieme al ragazzo, abbiamo cambiato idea e deciso di anticipare il suo ritorno e operarlo ora. È stato ...

'Napoli - Ghoulam tornerà ad allenarsi tra un mese' : NAPOLI - Faouzi Ghoulam riprederà ad allenarsi tra un mese, se arriverà l'ok medico dopo l'operazione a cui si è sottoposto ieri. Lo ha spiegato il medico del Napoli Alfonso De Nicola : ' L'operazione ...

Napoli : Ghoulam operato a Villa Stuart : “Faouzi Ghoulam è stato operato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani, assistito dal medico sociale del Napoli Dottor De Nicola. Il difensore azzurro si è sottoposto ad un piccolo intervento per la rimozione del mezzo di sintesi della rotula destra. Ghoulam nella prossima settimana seguirà una tabella di lavoro personalizzato”. Questo il comunicato ufficiale della Ssc Napoli sulle condizioni del terzino ...

Napoli - nuova operazione per Ghoulam. Dettagli e tempi di recupero : In queste ore all'ex Saint-Etienne sarà rimosso il filo metallico inserito mesi fa nella sua rotula: tornerà in gruppo tra una ventina di giorni

Napoli - Ghoulam operato : piccolo intervento al ginocchio per il terzino - i dettagli : Faouzi Ghoulam, difensore del Napoli, è stato operato stamane daldottor Mariani per ripulire la rotula destra E’ stato operato questa mattina alla clinica Villa Stuart a Roma il difensore del Napoli Faouzi Ghoulam. Il giocatore algerino si è sottoposto ad un piccolo intervento per la rimozione del mezzo di sintesi della rotula destra eseguito dal professor Mariani, assistito dal medico sociale del Napoli Dottor De Nicola. Ghoulam, a ...

Napoli - Ghoulam ancora operato. Visite mediche per Meret : Via vai di calciatori azzurri oggi a Villa Stuart, vecchi e nuovi. Faouzi Ghoulam è stato operato questa mattina dal professor Mariani, assistito dal medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola. Il ...

Napoli - Guai in vista per Ghoulam : ... Raúl Albiol resta all'ombra del Vesuvio, rinnovando il proprio contratto fino al 2021 Napoli - Stadio, l'assessore allo sport Ciro Borriello: «De Laurentiis ha ricevuto le rassicurazioni che ...