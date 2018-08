Napoli | 4 giocatori sul mercato in uscita

Napoli - Ancelotti convoca 26 giocatori per la tournée europea : L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha convocato 26 giocatori per la tournée europea. Gli azzurri partono oggi per Dublino dove sabato 4 agosto affronteranno il Liverpool in amichevole, di ...

Napoli - Ancelotti frena : "Cavani? Voci. Ho giocatori fantastici... e freschi" : Carlo Ancelotti, 59 anni, allenatore del Napoli. LaPresse Carlo Ancelotti è felice di queste sue prime settimane di Napoli: "Sono contento di poter ora di parlare in italiano ai miei giocatori, per ...

Formazione Napoli 2018-2019 : Ancelotti prova a reinventare i giocatori : Formazione Napoli 2018-2019: un capitolo a cui Carlo Ancelotti è pronto a riservare sorprese. Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore di Juventus, Milan, Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco per conferire alla sua squadra una dimensione europea e allo stesso tempo la mentalità che può portare qualche trofeo in più in bacheca. Il nuovo tecnico partenopeo, nel corso della sua storia di allenatore, si è fatto apprezzare per le qualità ...

