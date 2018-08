Musica per i Borghi | presenze record per celebrare i grandi della musica italiana

Troppo rock fa perdere l'udito : i grandi della Musica soffrono di disturbi : È un ritornello comune in tutte le famiglie. I genitori che pregano i figli di abbassare il volume della musica. E i figli che non obbediscono. Interpellati in un sondaggio, i giovani in Europa hanno ...

Troppo rock fa perdere l'udito : i grandi della Musica soffrono di disturbi : È un ritornello comune in tutte le famiglie. I genitori che pregano i figli di abbassare il volume della musica. E i figli che non obbediscono. Interpellati in un sondaggio, i giovani in Europa hanno ...

Arte e Musica al Castello Boncompagni Ludovisi per la mostra di Sidival Fila : Si tratta di sette opere che raccontano la sua idea di mondo attraverso l'utilizzo di materia tessile, Arte concettuale vicino ad artisti del '900 come Fontana, Kounellis, Burri, con la differenza ...

San Venanzo - l'opera lirica la 'Cavalleria Rusticana' aprirà 'Agosto in Medioevo e Musica al borgo' : Gli spettacoli sono ad ingresso libero. Tutte le sere, dalle ore 20, è in programma la cena in piazza a cura della Locanda del Borgo ed una parte dell'incasso sarà devoluta all'Associazione Amici di ...

Nuovo mega tour italiano per il Musical Jesus Christ Superstar : Roma,, askanews, - Jesus Christ Superstar, il musical di Massimo Romeo Piparo prodotto dalla PeepArrow Entertainment nella versione originale di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, torna in Italia per un ...

Martin Garrix e Sean Paul sono i super ospiti della rassegna Musicale “Wonders in Selinunte” : L'11 e il 12 agosto nel Parco Archeologico di Selinunte The post Martin Garrix e Sean Paul sono i super ospiti della rassegna musicale “Wonders in Selinunte” appeared first on News Mtv Italia.

Tim Cook - la Musica non perda umanità : ANSA, - ROMA, 8 AGO - 'Temiamo che la musica sia privata dell'umanità, che diventi un mondo di bit e byte invece che di arte e creatività'. A parlare così è il Ceo di Apple, Tim Cook, in un'intervista a Fast Company in cui, pur senza citare il rivale dello streaming Spotify, evidenzia ...

Tutto pronto per la Notte Bianca a Pianella con Musica - sport dedicato ai giovani ed arte : Nella parte centrale dell'evento il centro storico si animerà con musica ed arte mediante spettacoli e sketch teatrali nonché vari generi musicali con i gruppi che si esibiranno dal vivo, per ...

L'opera lirica la 'Cavalleria Rusticana' aprirà 'Agosto in Medioevo e Musica al borgo' : Gli spettacoli sono ad ingresso libero. Tutte le sere, dalle ore 20, è in programma la cena in piazza a cura della Locanda del Borgo ed una parte dell'incasso sarà devoluta all'Associazione Amici di ...

Musica e spettacoli per l'ottava edizione della 'Notte Rosa delle Sirene' : Come da tradizione, ormai, è l '8 agosto la data della Notte Rosa delle Sirene a Vasto Marina . Ben otto palchi saranno collocati sulla riviera per alternare Musica e spettacoli . Tanto spazio ai mercatini nella zona della Bagnante dove è prevista anche l' area food . Madrina della serata sarà Kyra Kole : attrice, showgirl, cantante, dance dj, che dal 2014 ...

8/12 agosto - Musica - satira e impegno sociale per So What Festival a Melpignano - Lecce - : Oggi Lercio.it è un quotidiano online da oltre un milione di contatti al mese che guarda la cronaca, la politica, la cultura, la scienza e lo sport ora con ferocia, ora con stralunato disincanto ...

Romanovsky : per l'Abruzzo la Musica più bella : FOSSACESIA. Mozzagrogna, Atessa e Casoli nei prossimi giorni saranno le tappe del tour abruzzese di Alexander Romanovsky, talentuoso pianista di orgine russa che nel 2011 è stato naturalizzato ...

Instagram Musica arriva in Italia : ecco come scegliere la colonna sonora perfetta per ogni Storia : La Musica è sempre più al nostro fianco: Guns N’ Roses quando corriamo, Kendrick Lamar quando lavoriamo, Pavarotti quando facciamola spesa. Da oggi però la Musica invade anche le nostre Stories di Instagram. Foto e video che condivideremo “in diretta” con il profilo IG possono infatti dire addio a soundtrack mal registrate o improvvisate con il beatbox perché (anche) in Italia è arrivato il bottoncino magico per appiccicare brani alle nostre ...

La Musica protagonista dell'apertura della Settimana del Commercio : Pronti, via! Giovedì si alza il sipario della Settimana del Commercio 2018: 14 serate di eventi dal 9 al 26 agosto con oltre 70 spettacoli in tutto il centro storico di Castelnuovo. Il consueto grande impegno dell'associazione Compriamo a Castelnuovo - ConfCommercio, che organizza l'evento con il patrocinio dell'...