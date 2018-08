ansa

: #yourfullwellness Muoversi fa bene alla mente, scaccia via stress,cattivo umore - youfullwellness : #yourfullwellness Muoversi fa bene alla mente, scaccia via stress,cattivo umore - Komzentao_art : RT @Komzentao_art: Muoversi non sempre è bene, saper conoscere il momento è tutto. #frasiecolori #Qingsu. - Maria3C3 : RT @Komzentao_art: Muoversi non sempre è bene, saper conoscere il momento è tutto. #frasiecolori #Qingsu. -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Altro fattore chiave per trarressere per lapratica sportiva è farla in compagnia: meglio quindi gli sport di squadra o che comunque prevedano lo stare insieme. Gli esperti Usa ...