Muore a 4 anni dopo l’operazione alle tonsille La tragica storia di Logan

Lutto nel mondo del golf - Muore Jarrod Lyle a soli 36 anni : sconfitto dalla leucemia : L'australiano ha perso la sua battaglia contro quel male che aveva sconfitto già in due occasioni, nel '98 e nel 2012, ma che stavolta ha avuto la meglio.i. Lyle aveva raggiunto in carriera la 142esima posizione del ranking mondiale.Continua a leggere

Taranto - dramma in spiaggia : bimba di due anni ingoia acino d’uva e Muore soffocata : La piccola è sfuggita per alcuni attimi al controllo dei genitori e ha ingerito un acino di uva mentre era in spiaggia. La piccola però non è riuscita ad ingoiarlo ed è diventata subito cianotica. Inutili ogni tentativo successivo di salvarla.Continua a leggere

Intervento per la rimozione delle tonsille : Logan - 4 anni - Muore il giorno dopo : Il piccolo Logan Solheim, originario di Liverpool, era stato sottoposto all'Intervento a causa dei suoi continui attacchi di tonsillite. L'operazione era andata bene, ma il giorno dopo il bimbo ha cominciato a vomitare sangue e a lamentare difficoltà respiratorie...Continua a leggere

“Non abbiamo potuto fare niente”. Alessandro Muore a 19 anni - una fine orribile : Una città intera che si stringe intorno a una famiglia, sconvolta dalla perdita improvvisa di un ragazzo di soli 19 anni, uscito di casa e mai più rientrato. Una notizia che ha gettato nella disperazione parenti e amici, che hanno subito affollato i social network per dare un ultimo saluto ad Alessandro Santini, rimasto vittima di un drammatico incidente stradale nel quale ha perso la vita sull’Aprilia, uno scontro tra due auto che ...

Tragico schianto - Muore a 28 anni Nicholas Bett : atletica leggera in lutto : Il keniano campione del mondo a Pechino 2015 nei 400 ostacoli è morto all'alba di oggi in un incidente stradale in patria

Caserta - tocca un lampioncino e Muore fulminato a 25 anni : Quella che vi stiamo per raccontare è l'ennesima tragedia che si è verificata negli ultimi giorni in territorio campano [VIDEO]. Questa volta, purtroppo, il protagonista è un ragazzo di appena venticinque anni, Giovanni Cepparulo, che è morto fulminato dopo aver toccato un lampioncino del parco nel quale voleva fare il suo ingresso scavalcando un cancello. La drammatica vicenda si è consumata a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, ...

Londra - incendio doloso in un sobborgo : Muore bambino di 7 anni : E' di una vittima il bilancio di un incendio doloso alla periferia sud-est di Londra. Lo riferisce Scotland Yard, annunciando di aver aperto un'indagine per omicidio. Il rogo, avvenuto nel sobborgo di ...

Udine - si sente male durante la gara podistica : colonnello dell'aeronautica Muore a 44 anni : Malore fatale durante una gara podistica organizzata a San Pietro al Natisone , Udine, per un tenente colonnello dell'aeronautica militare , 44 anni, Andrea Cosmacini , nato a Cividale ma effettivo in ...

Si appoggia a palo luce - Muore fulminato a 25 anni a Santa Maria Capua Vetere : Tragedia a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove un ragazzo di 25 anni, Giovanni Cepparulo, è morto fulminato dopo aver toccato un circuito elettrico che fuoriusciva probabilmente da un palo dell'illuminazione pubblica. Secondo quanto accertato dalla Polizia, il giovane stava scavalcando il cancello di un'abitazione, probabilmente per andare da una ragazza; inavvertitamente ha toccato un palo posto vicino ed è rimasto fulminato, ...

