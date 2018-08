MTV VMA 2018 | anche Travis Scott e Post Malone si esibiranno sul palco del Radio City

MTV VMA 2018 : Ariana Grande - Shawn Mendes e Logic sono i primi performer annunciati : Appuntamento a lunedì 20 agosto alle 3 del mattino su MTV (Sky 130) The post MTV VMA 2018: Ariana Grande, Shawn Mendes e Logic sono i primi performer annunciati appeared first on News Mtv Italia.

MTV VMA : Jennifer Lopez non ha dubbi su chi dovrebbe ereditare il Michael Jackson Video Vanguard Award : Suggerimenti per l'edizione 2019

MTV VMAs 2018 : tutte le nomination : Annunciate le nomination degli MTV VMAs 2018: Cardi B e The Carters (Beyoncè e Jay-Z) tra gli artisti con il maggior numero di candidature Cresce l'attesa per la prossima edizione degli MTV VMAs 2018. Sono state svelate, infatti, tutte le nomination degli artisti che si contenderanno a fine agosto uno dei premi della kermesse musicale. MTV VMAs 2018: date Lunedì' 20 agosto 2018 dal Radio City Music Hall di New York si svolgerà la ...

MTV VMA 2018 - tutte le nominations : Il mondo dei videoclip quest'anno potrebbe avere non solo un re e una regina, ma anche una principessa un po' sui generis: nell'annuncio delle nomination agli MTV Video Music Awards 2018, chi ha davvero spopolato, infatti, è stata Cardi B, seguita a ruota da The Carters. La rapper ex stripper ha ricevuto la bellezza di dieci candidature in altrettante categorie, tra cui quelle principali di Video of the year, Best Song e Artist ...