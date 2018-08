Mps | stampa tedesca dopo Tria | ' esplosiva' conferma riprivatizzazione

Francia-Belgio - la conferenza stampa della vigilia. Martinez : “Opportunità unica”. DeschaMps : “Red Devils da non sottovalutare”” : Giornata di vigilia per Francia e Belgio che domani si affronteranno nella semifinale dei Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre vanno a caccia di un posto nell’atto conclusivo di Mosca dove incroceranno poi la vincente di Croazia-Inghilterra. I Galletti sono i favoriti della vigilia ma i Red Devils hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco dopo aver eliminato il Brasile: entrambe le formazioni possono davvero sognare di ...