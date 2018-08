MotoGp | Valentino Rossi preoccupato in conferenza stampa | bocciata anche la nuova carena

MotoGp – Valentino Rossi incredibile a Brno : il sorpasso su Crutchlow all’ultima curva è da infarto [VIDEO] : Valentino Rossi da applausi a Brno: il sorpasso del Dottore su Crutchlow all’ultima curva del Gp della Repubblica Ceca è da infarto Tutto pronto al Red Bull Ring per un nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: i piloti oggi incontreranno la stampa, mentre domani mattina si accenderanno i motori per la prima sessione di prove libere del Gp d’Austria. Impossibile non pensare ancora una volta alla gara di domenica scorsa ...

MotoGp - Valentino Rossi pronto per la prossima gara : 'In Austria cercheremo il podio' : Valentino Rossi sta attraversando un momento di grande forma, con la moto che sta dando dei netti segnali di miglioramento. Il dottore si trova al secondo posto dietro Marquez e vuole lottare fino ...

MotoGp – Valentino Rossi oltre le difficoltà : le parole del Dottore alla vigilia del Gp d’Austria : Valentino Rossi non si dà per vinto: le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp d’Austria Poco, pochissimo, forse quasi nullo, il tempo per riposarsi per i campioni delle due ruote. Dopo il Gp della Repubblica Ceca di domenica i piloti della categoria regina sono tornati in pista lunedì per una giornata di test a Brno, per poi iniziare il loro viaggio verso l’Austria, dove gareggeranno domenica. Domani ci sarà la conferenza ...

MotoGp – Valentino Rossi e i nuovi amici a quattro zampe : la prima FOTO del Dottore con i golden retriever - i nomi : Valentino Rossi e la prima FOTO con i suoi nuovi amici a quattro zampe: il Dottore con i cuccioli di golden retriever Valentino Rossi ha disputato il Gp della Repubblica Ceca con un’importante novità: in attesa di novità tecniche da parte del team, il Dottore ha sfoggiato un nuovo schienale sul sedile della sua M1. Due nuovi amici sulla moto del nove volte campione de mondo: al fianco del gatto, amico fedele di Rossi, sono apparsi ...

MotoGp - Valentino Rossi mette in guardia la Dorna : “una gara in Messico non è una buona idea” : Valentino Rossi commenta l’opzione Messico nel calendario della pRossima stagione, per il pilota italiano la pista messicana non è adeguata alla MotoGp Valentino Rossi dopo il quarto tempo ottenuto in occasione del Gp di Repubblica Ceca, si prepara per il pRossimo imminente appuntamento del campionato mondiale di MotoGp al Red Bull Ring. Prima del round austriaco, però il Dottore commenta le opzioni che la Dorna sta valutando per il ...

MotoGp – Valentino Rossi e Crutchlow sorridenti a Brno : il Dottore si congratula con Cal per uno spot pubblicitario [VIDEO[ : Valentino Rossi a Brno si congratula con Cal Crutchlow per un simpatico spot con una dolce bambina I piloti della MotoGp salutano Brno: i campioni delle due ruote hanno disputato il Gp della Repubblica Ceca, domenica, vinto da Andrea Dovizioso, per poi tornare in pista ieri per una giornata di test. Tornando alla gara di domenica, è sicuramente da elogiare Valentino Rossi, che all’ultima curva è riuscito a superare Cal Crutchlow e ...

MotoGp - Valentino Rossi ammette : “Stiamo lavorando nella direzione giusta ma serve tempo” : Ha concluso in settima posizione Valentino Rossi la giornata di test sul circuito di Brno (Repubblica Ceca), riservata alle moto della classe MotoGP. Il Circus si è esibito sullo stesso tracciato dove si è disputato l’ultimo round iridato 2018, che ha visto il successo della Ducati di Andrea Dovizioso davanti al compagno di squadra Jorge Lorenzo e al leader del Mondiale Marc Marquez, ed è stato proprio lo spagnolo il migliore di questa ...

MotoGp - i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Austria. Il “Dottore” ancora all’asciutto al Red Bull Ring : La MotoGP sbarca sul Red Bull Ring per il Gran Premio di Austria 2018. Valentino Rossi prosegue nella sua rincorsa al fuggitivo Marc Marquez e lo fa su un tracciato nel quale, udite udite, non ha mai vinto. Un evento più unico che raro per un nove volte campione del mondo, ma la spiegazione è semplice. Il “Dottore” sul circuito incastonato nelle montagne della Stiria ha corso solamente quattro volte, nel 1996 e 1997 ai tempi della ...

MotoGp - Valentino Rossi contento a metà dopo i test di Brno : “non ho notato cambiamenti - ma…” : Il pilota della Yamaha ha analizzato la giornata di test, sottolineando come le novità provate non siano pronte per essere usate in gara Sono cinquantuno i giri completati da Valentino Rossi nella giornata di test a Brno, un lavoro sfiancante ma al tempo stesso utile per analizzare le novità inserite sulla M1. AFP/LaPresse Non proprio soddisfatto il pesarese al termine della sessione, che ha sottolineato come non abbia notato gRossi ...

MotoGp – Test Brno - i TEMPI a fine giornata : Marquez al comando - Valentino Rossi dietro : Valentino Rossi in difficoltà, Marquez sfreccia: ecco l’esito dei Test di MotoGp sul circuito di Brno Nonostante ieri sia sceso in pista il Gp Repubblica Ceca, che ha visto trionfare Andrea Dovizioso, anche oggi sul circuito di Brno i piloti hanno messo alla prova le loro due ruote. I protagonisti del Motomondiale 2018 sono stati impegnati infatti nella sessione di Test di Brno, che però si è caratterizzata per importanti forfait. ...

DIRETTA / Test MotoGp 2018 Brno - classifica tempi : primo Marquez. Dovizioso è quarto - Valentino Rossi settimo : DIRETTA Test Motogp 2018: info streaming video e tv della giornata di prove prevista oggi lunedi 6 agosto sulla pista di Brno. Occhio alle Ducati, Marquez e Yamaha.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:07:00 GMT)

MotoGp – Valentino Rossi supera Crutchlow all’ultima curva : il commento del britannico è sorprendente : Cal Crutchlow commenta il sorpasso di Valentino Rossi all’ultima curva del Gp della Reoubblica Ceca Forti emozioni, ieri, al Gp della Repubblica Ceca: Andrea Dovizioso ha conquistato una speciale vittoria, regalando alla Ducati una fantastica doppietta, grazie al secondo posto di Jorge Lorenzo. A Brno applausi anche per Valentino Rossi, che nonostante le problematiche Yamaha, è riuscito a metterci una pezza, chiudendo la sua gara ...

MotoGp - Valentino Rossi bacchetta la Yamaha : “un peccato avere una M1 lenta con lo stato di forma che ho” : Il pilota pesarese ha lanciato una frecciatina alla Yamaha, colpevole di non mettergli a disposizione una moto che possa competere con Ducati e Honda Periodo di forma positivo per Valentino Rossi, non altrettanto per la Yamaha che continua a non trovare la soluzione ai problemi cronici che assillano la M1. AFP/LaPresse Il pilota pesarese lotta come un leone a Brno, riuscendo a conquistare un ottimo quarto posto proprio sul finale di gara, ...

MotoGp - GP Brno 2018 - Valentino Rossi 4° : 'Impossibile fare di più' : Sarà una giornata di test improtante in vista del GP d'Austria, gara in programma il 12 agosto alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP HD,, una delle piste piu difficile per noi. Se riuscissimo a fare ...