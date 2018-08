MotoGp | Rossi | Bisogna capire quanto la Yamaha abbia voglia di tornare a vincere e

MotoGp - GP Austria. Valentino Rossi : 'Yamaha? Bisogna rischiare - non vivacchiare' : Zeltweg motoristicamente parlando è uno dei posti più strani del mondo. Calato dentro un paesaggio alpino, tra baite e chalet, induce i tuoi occhi a cercare mucche e funivie. Trovi invece una pista che si slega nel bosco di abeti, secondo un layout veloce da paura. ...

MotoGp - Valentino Rossi preoccupato in conferenza stampa : bocciata anche la nuova carena : Il pilota della Yamaha ha presentato il Gp d’Austria in conferenza stampa, svelando le sue preoccupazioni in vista della gara di domenica Non si prospetta una gara facile per la Yamaha quella in programma in Austria nel pRossimo week-end, il Red Bull Ring infatti non sorride alla M1, motivo che accresce la preoccupazione di Valentino Rossi e Maverick Viñales. AFP/LaPresse Gli atavici problemi di elettronica non sono stati risolti, ...

MotoGp - pazza idea della Ktm per la prossima stagione : il sogno è avere Pedrosa come collaudatore : Dopo l’annuncio del suo ritiro, il pilota spagnolo potrebbe accettare l’offerta della Ktm che gli offre un posto come collaudatore a partire dalla prossima stagione Potrebbe non essersi conclusa l’avventura di Dani Pedrosa in MotoGp, lo spagnolo infatti potrebbe accettare la proposta della Ktm che gli offre un ruolo come collaudatore a partire dalla prossima stagione. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Dopo l’addio annunciato ...

MotoGp – Valentino Rossi incredibile a Brno : il sorpasso su Crutchlow all’ultima curva è da infarto [VIDEO] : Valentino Rossi da applausi a Brno: il sorpasso del Dottore su Crutchlow all’ultima curva del Gp della Repubblica Ceca è da infarto Tutto pronto al Red Bull Ring per un nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: i piloti oggi incontreranno la stampa, mentre domani mattina si accenderanno i motori per la prima sessione di prove libere del Gp d’Austria. Impossibile non pensare ancora una volta alla gara di domenica scorsa ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «In Austria lotteremo per il podio» : TORINO - Sono 49 i punti che separano Valentino Rossi da Marc Marquez. Senza aver mai vinto una gara, il Dottore, a questo punto della stagione, si ritrova secondo in classifica. Questo weekend al Red ...

MotoGp - GP Austria. Rossi : 'M1 migliore rispetto allo scorso anno' : Il 9 volte campione del mondo non ha mai vinto in Austria, ottenendo un terzo posto in 125cc nel 1996 e una seconda posizione nel 1997, sempre nella stessa classe,. Niente sessione di test post GP ...

MotoGp - Valentino Rossi pronto per la prossima gara : 'In Austria cercheremo il podio' : Valentino Rossi sta attraversando un momento di grande forma, con la moto che sta dando dei netti segnali di miglioramento. Il dottore si trova al secondo posto dietro Marquez e vuole lottare fino ...

MotoGp – Valentino Rossi oltre le difficoltà : le parole del Dottore alla vigilia del Gp d’Austria : Valentino Rossi non si dà per vinto: le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp d’Austria Poco, pochissimo, forse quasi nullo, il tempo per riposarsi per i campioni delle due ruote. Dopo il Gp della Repubblica Ceca di domenica i piloti della categoria regina sono tornati in pista lunedì per una giornata di test a Brno, per poi iniziare il loro viaggio verso l’Austria, dove gareggeranno domenica. Domani ci sarà la conferenza ...

MotoGp – Dalla Spagna un clamoroso scenario : la Yamaha pronta a rompere con Rossi per aprire le porte a Marquez? : Dalla Spagna clamorose indiscrezioni: la Yamaha pronta a rompere l’accordo con Valentino Rossi per aprire le porte a Marc Marquez La stagione 2018 di MotoGp è entrata ormai nel vivo: domenica i piloti si sfideranno sulla pista del Red Bull Ring, per l’undicesimo appuntamento dell’anno, a pochi giorni Dalla gara di Brno, vinta da Dovizioso, e Dalla giornata di test in Repubblica Ceca. AFP/LaPresse Mentre i piloti si ...

MotoGp – Valentino Rossi e i nuovi amici a quattro zampe : la prima FOTO del Dottore con i golden retriever - i nomi : Valentino Rossi e la prima FOTO con i suoi nuovi amici a quattro zampe: il Dottore con i cuccioli di golden retriever Valentino Rossi ha disputato il Gp della Repubblica Ceca con un’importante novità: in attesa di novità tecniche da parte del team, il Dottore ha sfoggiato un nuovo schienale sul sedile della sua M1. Due nuovi amici sulla moto del nove volte campione de mondo: al fianco del gatto, amico fedele di Rossi, sono apparsi ...

MotoGp - Valentino Rossi mette in guardia la Dorna : “una gara in Messico non è una buona idea” : Valentino Rossi commenta l’opzione Messico nel calendario della pRossima stagione, per il pilota italiano la pista messicana non è adeguata alla MotoGp Valentino Rossi dopo il quarto tempo ottenuto in occasione del Gp di Repubblica Ceca, si prepara per il pRossimo imminente appuntamento del campionato mondiale di MotoGp al Red Bull Ring. Prima del round austriaco, però il Dottore commenta le opzioni che la Dorna sta valutando per il ...

MotoGp – Valentino Rossi e Crutchlow sorridenti a Brno : il Dottore si congratula con Cal per uno spot pubblicitario [VIDEO[ : Valentino Rossi a Brno si congratula con Cal Crutchlow per un simpatico spot con una dolce bambina I piloti della MotoGp salutano Brno: i campioni delle due ruote hanno disputato il Gp della Repubblica Ceca, domenica, vinto da Andrea Dovizioso, per poi tornare in pista ieri per una giornata di test. Tornando alla gara di domenica, è sicuramente da elogiare Valentino Rossi, che all’ultima curva è riuscito a superare Cal Crutchlow e ...

MotoGp - Valentino Rossi ammette : “Stiamo lavorando nella direzione giusta ma serve tempo” : Ha concluso in settima posizione Valentino Rossi la giornata di test sul circuito di Brno (Repubblica Ceca), riservata alle moto della classe MotoGP. Il Circus si è esibito sullo stesso tracciato dove si è disputato l’ultimo round iridato 2018, che ha visto il successo della Ducati di Andrea Dovizioso davanti al compagno di squadra Jorge Lorenzo e al leader del Mondiale Marc Marquez, ed è stato proprio lo spagnolo il migliore di questa ...

MotoGp - i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Austria. Il “Dottore” ancora all’asciutto al Red Bull Ring : La MotoGP sbarca sul Red Bull Ring per il Gran Premio di Austria 2018. Valentino Rossi prosegue nella sua rincorsa al fuggitivo Marc Marquez e lo fa su un tracciato nel quale, udite udite, non ha mai vinto. Un evento più unico che raro per un nove volte campione del mondo, ma la spiegazione è semplice. Il “Dottore” sul circuito incastonato nelle montagne della Stiria ha corso solamente quattro volte, nel 1996 e 1997 ai tempi della ...