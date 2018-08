MotoGp – Marquez ha le idee chiare per l’Austria | “sono sorpreso dalla velocità delle

MotoGp - Marc Marquez : “Proveremo a essere veloci e competitivi sin dall’inizio del fine settimana in Austria” : Reduce dal terzo posto del GP della Repubblica Ceca, a Brno, Marc Marquez non perde di certo la fiducia. La doppietta Ducati (Andrea Dovizioso vincitore e Jorge Lorenzo secondo) non ha cambiato molto, per lo spagnolo, la graduatoria iridata, essendo ora in vantaggio di 49 punti sul secondo in classifica Valentino Rossi, quarto sul circuito ceco. Il centauro della Honda, dunque, conscio del fatto suo si proietta al prossimo weekend austriaco con ...

MotoGp - Marc Marquez : “Proveremo a essere veloci e competitivi sin dall’inizio del fine settimana” : Reduce dal terzo posto del GP della Repubblica Ceca, a Brno, Marc Marquez non perde di certo la fiducia. La doppietta Ducati (Andrea Dovizioso vincitore e Jorge Lorenzo secondo) non ha cambiato molto, per lo spagnolo, la graduatoria iridata, essendo ora in vantaggio di 49 punti sul secondo Valentino Rossi, quarto sul circuito ceco. Il centauro della Honda, dunque, conscio del fatto suo si proietta al prossimo weekend austriaco con convinzione, ...

MotoGp - GP Austria 2018 : la Ducati prova a dettare leggere ancora una volta a Zeltweg - ma Marc Marquez… : Red Bull Ring, provincia di Borgo Panigale? Visti i precedenti delle ultime due edizioni sembrerebbe proprio di sì. La Ducati, infatti, ha vinto sul tracciato della Stiria, sia nel 2016 con Andrea Iannone che dodici mesi fa con Andrea Dovizioso e anche in questa occasione si presenta all’appuntamento con i favori del pronostico. La conformazione della pista di Zeltweg, infatti, è davvero ideale per la Desmosedici che, sulle ali ...

MotoGp – Dovizioso con la testa in Austria : “l’anno scorso è stato facile - quest’anno Marquez…” : Andrea Dovizioso parla dello splendido risultato ottenuto a Brno e confessa ciò che si aspetta dalla gara al Red Bull Ring A meno di una settimana dal GP della Repubblica Ceca, il Campionato Mondiale MotoGp arriva sull’autodromo Red Bull Ring, nei pressi di Zeltweg in Stiria, per l’undicesimo appuntamento della stagione, il GP d’Austria. Lo spettacolare impianto Austriaco è stato teatro negli ultimi due anni di imprese trionfali per i ...

MotoGp – Dalla Spagna un clamoroso scenario : la Yamaha pronta a rompere con Rossi per aprire le porte a Marquez? : Dalla Spagna clamorose indiscrezioni: la Yamaha pronta a rompere l’accordo con Valentino Rossi per aprire le porte a Marc Marquez La stagione 2018 di MotoGp è entrata ormai nel vivo: domenica i piloti si sfideranno sulla pista del Red Bull Ring, per l’undicesimo appuntamento dell’anno, a pochi giorni Dalla gara di Brno, vinta da Dovizioso, e Dalla giornata di test in Repubblica Ceca. AFP/LaPresse Mentre i piloti si ...

MotoGp - Marquez mette in guardia la Ducati : “in Austria avremo alcune novità - lotterò per la prima fila” : Il pilota spagnolo è già proiettato al prossimo Gran Premio d’Austria, dove proverà a mettere i bastoni tra le ruote alle Ducati Non c’è tempo per riposarsi, il calendario di MotoGp prevede infatti subito un’altra gara dopo quella di Brno, conclusa con una splendida doppietta della Ducati. AFP/LaPresse Marc Marquez è riuscito a conquistare tre punti in classifica su Valentino Rossi, arrivando in Austria con 49 lunghezze ...

MotoGp Brno - Marquez il più veloce nei test con la sua Bat Bike : ROMA - Il giorno di test a Brno si è concluso con il miglior tempo di Marc Marquez, sceso in pista con la sua nuova "Bat Bike", prototipo completamente nero a cui la scuderia giapponese sta lavorando ...

MotoGp – Marquez senza filtri dopo Brno : “test positivi. Moto nera? Vi dico tutto. Alla Honda per il 2019 ho chiesto…” : Marquez soddisfatto del risultato dei test effettuati oggi a Brno: lo spagnolo ha parlato dei miglioramenti mostrati, del prototipo di Moto nera utilizzata da Aoyama e delle richieste fatte Alla Honda per il 2019 dopo il GP di domenica che ha incoronato Dovizioso, i piloti della MotoGP sfrecciano sulla pista di Brno anche di lunedì. Giornata di test importante quella conclusasi quest’oggi che ha visto Marc Marquez firmare il miglior ...

MotoGp - test Brno : Marquez è il più veloce : La Honda in 'nero' mentre la Yamaha di Valentino Rossi, settimo tempo, cerca di risolvere i problemi di elettronica

MotoGp - Test Brno 2018 : Marc Marquez vola anche oggi davanti a Zarco e Pedrosa - settimo Rossi con poche novità : Marc Marquez (Honda) non lascia nulla di intentato e conclude al comando anche i Test riservati alla MotoGP disputati oggi sul tracciato di Brno, dove ieri si è corso il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, ha fatto segnare il tempo di 1:55.209 completando 77 giri. Alle sue spalle un sorprendente Johann Zarco (Yamaha Tech3) che, dopo tante difficoltà in queste settimane, porta la sua M1 a 133 ...

MotoGp – Test Brno - i TEMPI a fine giornata : Marquez al comando - Valentino Rossi dietro : Valentino Rossi in difficoltà, Marquez sfreccia: ecco l’esito dei Test di MotoGp sul circuito di Brno Nonostante ieri sia sceso in pista il Gp Repubblica Ceca, che ha visto trionfare Andrea Dovizioso, anche oggi sul circuito di Brno i piloti hanno messo alla prova le loro due ruote. I protagonisti del Motomondiale 2018 sono stati impegnati infatti nella sessione di Test di Brno, che però si è caratterizzata per importanti forfait. ...