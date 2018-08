MotoGP | Marc Marquez | “Proveremo a essere veloci e competitivi sin dall’inizio del fine

MotoGP - GP Austria 2018 : la Ducati prova a dettare leggere ancora una volta a Zeltweg - ma Marc Marquez… : Red Bull Ring, provincia di Borgo Panigale? Visti i precedenti delle ultime due edizioni sembrerebbe proprio di sì. La Ducati, infatti, ha vinto sul tracciato della Stiria, sia nel 2016 con Andrea Iannone che dodici mesi fa con Andrea Dovizioso e anche in questa occasione si presenta all’appuntamento con i favori del pronostico. La conformazione della pista di Zeltweg, infatti, è davvero ideale per la Desmosedici che, sulle ali ...

MotoGP - GP Austria. Marc Marquez : 'Pronto al duello all'ultima curva con Andrea Dovizioso' : Il capoclassifica Marc Marquez arriva nella tana del "nemico", Ducati, che qui ha sempre vinto da quando il GP è rientrato nel motomondiale. Lo scorso anno il duello con Dovizioso fu uno dei più belli ...

MotoGP - Test Brno 2018 : Marc Marquez vola anche oggi davanti a Zarco e Pedrosa - settimo Rossi con poche novità : Marc Marquez (Honda) non lascia nulla di intentato e conclude al comando anche i Test riservati alla MotoGP disputati oggi sul tracciato di Brno, dove ieri si è corso il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, ha fatto segnare il tempo di 1:55.209 completando 77 giri. Alle sue spalle un sorprendente Johann Zarco (Yamaha Tech3) che, dopo tante difficoltà in queste settimane, porta la sua M1 a 133 ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Marc Marquez punta verso l’Austria per provare a chiudere i conti in anticipo : Abbiamo solamente valicato la metà della stagione, ma sembra che ormai tutto sia già deciso nel Mondiale MotoGP 2018. Con il terzo posto conquistato nel Gran Premio della Repubblica Ceca, infatti, il campione del mondo in carica, Marc Marquez ha messo tra sè ed il più immediato inseguitore, Valentino Rossi, ben 49 punti di distacco. Sostanzialmente due gare di margine. Quando ne mancano appena 9 al termine del campionato, significa avere messo ...

Classifica Mondiale MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : Marc Marquez si accontenta ma allunga a +49 su Rossi - Dovizioso passa Vinales : Andrea Dovizioso vince il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP e torna a conquistare 25 punti che gli mancavano dalla gara di esordio in Qatar. Il ducatista approfitta della caduta al via di Maverick Vinales per superare lo spagnolo e tornare in terza posizione in graduatoria. Davanti a tutti rimane, ovviamente, il campione del mondo in carica Marc Marquez che, nonostante il terzo posto odierno, allunga ancora sul più immediato ...

MotoGP - GP Brno. Warm up : Andrea Dovizioso in testa - 3° Marc Marquez - 10° Valentino Rossi : La gara di MotoGP scatta alle 14: seguila in LIVE STREAMING aperto a tutti su skysport.it e sull'app di Sky Sport. 1 A. Dovizioso 1:56.177 2 J. LORENZO +0.096 3 M. Marquez +0.113 4 C. CRUTCHLOW +0.

MotoGP - GP Brno. Marc Marquez : 'Buon vantaggio - ma le Yamaha migliorano' : Il leader del mondiale arriva a Brno, decimo GP del campionato con 46 punti di vantaggio dal "numero 46" Valentino Rossi, primo degli inseguitori. Il sei volte campione del mondo ha vinto sulla pista ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : si riparte da Brno. È ancora caccia a Marc Marquez : La F1 va in vacanza, il Motomondiale ritorna. In un simbolico passaggio di testimone, le moto tornano ad essere protagoniste proprio nella settimana in cui le monoposto vanno in vacanza. La MotoGP riparte da Brno, dal GP della Repubblica Ceca. Ci siamo lasciati con le due vittorie consecutive di Marc Marquez, ad Assen e al Sachsenring, grazie alle quali lo spagnolo ha allungato in testa alla classifica portando a 46 punti il suo vantaggio su ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : la ricorsa di Valentino Rossi riprende da Brno. Marc Marquez sarà battibile? : Dove eravamo rimasti? Marc Marquez trionfante per la quinta volta in stagione sul tracciato del Sachsenring (Germania). Il campione del mondo ha suonato la sua nona sinfonia sul tracciato tedesco, allungando la striscia vittoriosa sulla pista teutonica ed imponendo la legge del più forte: pole position e vittoria regale. Un successo che ha rafforzato la posizione in vetta alla classifica generale dello spagnolo: 46 punti di vantaggio su ...

MotoGP - la costante evoluzione di Marc Marquez : Se due indizi non fanno ancora una prova, il Sachsenring conferma quantomeno i sospetti visti in Olanda. Marc Marquez si sta evolvendo e prepara le gare con una strategia diversa e meticolosa: fin dal ...

Moto2 – Niente MotoGP per Marquez - Alex rinnova col Marc Vds per il 2019 : Alex Marquez continua la sua avventura in Moto2: rinnovato il contratto con Marc VDS per il 2019 Se nelle ultime settimane si è parlato tanto di un possibile salto di categoria di Alex Marquez dalla Moto2 alla MotoGp, con un posto nel nuovo team satellite Yamaha Sic-Petronas, oggi arriva la conferma per il fratello del campione del mondo della categoria regina, di una moto in Moto2. Il giovane spagnolo ha infatti rinnovato il suo contratto ...

MotoGP - GP Germania 2018 : Marc Marquez il mattatore. Un Mondiale già in ghiaccio? : C’era da aspettarselo. Il nono round del Mondiale 2018 di MotoGP era stato cerchiato in rosso da Marc Marquez. Lo spagnolo sapeva che sul tracciato del Sachsenring (Germania) avrebbe potuto fare la differenza, lui che ha una predilezione per questa pista “sinistrorsa”. E così il buon Marc ha suonato la sua nona sinfonia e le ha suonate proprio a tutti: pole n.9 e vittoria n.9. Un’egemonia che non ha fine quella ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Valentino Rossi va oltre i limiti della Yamaha. Ma Marc Marquez sembra imprendibile : A fine gara, per l’ennesima volta, è arrivato puntuale il grido d’aiuto di Valentino Rossi. “La moto si guida bene, ma ci serve di più in accelerazione. Io e Maverick stiamo facendo un grande lavoro. Però dal Giappone devono darci una mano…“. Parole dette col sorriso, come sempre, ma non per questo non amare. Quello del Sachsenring è stato il quinto podio in nove gare per Rossi, bottino ottimo ma non soddisfacente ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Marc Marquez arriva alla sosta con il vento in poppa - Rossi e Vinales provano a tenere aperto il campionato : Quello che tutti temevano si è effettivamente materializzato: Marc Marquez domina anche il Gran Premio di Germania 2018 della MotoGP e arriva alla pausa estiva con il Mondiale in mano. Il campione del mondo in carica, infatti, dispone di un vantaggio di ben 46 punti su Valentino Rossi e 56 su Maverick Vinales, ed è pronto a conquistare il suo terzo titolo iridato consecutivo, il quinto in sei anni da quando è sbarcato nella classe ...