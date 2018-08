MotoGp | Lorenzo snobba Dovizioso | “il mio obiettivo è vincere il titolo | non stare

MotoGp – Ducati ‘libera’ Lorenzo : il maiorchino in sella alla Honda prima della fine dell’anno : La Ducati lascia Lorenzo libero di provare la sua moto del prossimo anno al termine della stagione 2018 di MotoGp La stagione 2018 di MotoGp è entrata nel vivo: i piloti sono pronti per disputare l’11° appuntamento del Mondiale, in Austria, al Red Bull Ring, ma c’è chi pensa già al futuro. Jorge Lorenzo, infatti, al termine della stagione 2018 dirà addio alla Ducati per iniziare una nuova avventura con la Honda, al fianco di ...

MotoGp - iniezione di fiducia per Jorge Lorenzo al Red Bull Ring : “ideale per la Desmosedici” : Jorge Lorenzo parla dello splendido risultato ottenuto a Brno e confessa ciò che si aspetta dalla gara al Red Bull Ring A meno di una settimana dal GP della Repubblica Ceca, il Campionato Mondiale MotoGp arriva sull’autodromo Red Bull Ring, nei pressi di Zeltweg in Stiria, per l’undicesimo appuntamento della stagione, il GP d’Austria. Lo spettacolare impianto austriaco è stato teatro negli ultimi due anni di imprese trionfali per i piloti ...

MotoGp - Ducati : Petrucci si prende la sella di Lorenzo in anticipo : Danilo Petrucci a Brno nei test di lunedì ha testato la sella modificata voluta da Lorenzo: le tanto chiacchierate e discusse modifiche all'ergonomia della Ducati che sarebbero state richieste dallo ...

MotoGp - Lorenzo ammette : “non potrò mai essere al 100% con la Ducati - vi dico perchè” : Il pilota spagnolo ha parlato dei test svolti a Brno, rivelando di non poter raggiungere il 100% in sella alla Ducati Un buon test quello di Brno per Jorge Lorenzo, riuscito finalmente a provare il nuovo telaio utilizzato fin qui da Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Buone sensazioni e anche un sorriso per lo spagnolo, che ha rivelato di aver avvertito ottime sensazioni: “non avevo ancora avuto tempo di provare il nuovo telaio e questo ...

MotoGp - dopo le gioie di Brno Dall’Igna torna sulle tensioni tra Dovizioso e Lorenzo : “mai stati amici” : Dalla doppietta di Brno alle tensioni tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, Gigi Dall’Igna a 360° sulla Ducati ed il suo campionato mondiale di MotoGp dopo la doppietta del Gp di Repubblica Ceca, Gigi Dall’Igna non potrebbe essere più felice di così per il risultato portato a casa. Andrea Dovizioso ha vinto il decimo round del campionato mondiale di MotoGp ed a lui è seguito il compagno di box Jorge Lorenzo. Una clamoroso duo ...

MotoGp - Dovizioso s'è messo alle spalle Lorenzo - Marquez e le critiche : Le urla di liberazione dietro quella visiera aperta che tradivano tutta l'emozione di una vittoria di pura autorevolezza: Andrea Dovizioso conquista il Gran Premio di Repubblica Ceca, al termine di ...

MotoGp. a Brno doppietta Ducati con Dovizioso e Lorenzo : Terzo il capoclassifica mondiale Marquez, davanti a Valentino Rossi - Nella domenica dello sport, spicca la doppietta Ducati nella decima prova del Mondiale di Motogp a Brno, Repubblica Ceca. Andrea Dovizioso ha preceduto il compagno di squadra Jorge Lorenzo di appena 178 millesimi di ...

MotoGp – Basta polemiche - al parco chiuso di Brno tanto rispetto : Dovizioso e Lorenzo nemici-amici [VIDEO] : Quanto rispetto tra i piloti Ducati: strette di mano e complimenti tra Lorenzo e Dovizioso al parco chiuso di Brno Speciale doppietta Ducati, oggi, al Gp della Repubblica Ceca. Weekend da sogno per Andrea Dovizioso a Brno, con pole position e vittoria. Il forlivese della Ducati è salito sul gradino più alto del podio lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Jorge Lorenzo e il leader della classifica piloti. Dopo un periodo di ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : le pagelle. Dovizioso perfetto - Lorenzo tenace. Marquez allunga. Valentino Rossi fa il massimo : Andrea Dovizioso ha vinto il GP della Repubblica Ceca davanti a Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Doppietta Ducati, dunque, con il forlivese che è tornato al successo che mancava dalla prima gara stagionale. Quarto Valentino Rossi, che ci ha provato ma alla fine ha dovuto arrendersi, bravo comunque a conservare la posizione dall’assalto di Cal Crutchlow. Diamo i voti ai protagonisti. Andrea Dovizioso 10 – E non poteva essere altrimenti. ...

MotoGp - Lorenzo sotterra l’ascia di guerra : “indipendentemente dalla nostra guerra dialettica - Dovi ha fatto una grande gara” : Il pilota spagnolo della Ducati ha commentato la doppietta ottenuta a Brno, facendo i complimenti a Dovizioso nonostante le frecciatine degli ultimi giorni Andrea Dovizioso vince e la Ducati fa doppietta nel Gp della Repubblica Ceca, decima tappa del Motomondiale. Il forlivese trionfa al termine di uno strepitoso duello fino alla bandiera a scacchi con il compagno di squadra Jorge Lorenzo, che precede a sua volta sul traguardo Marc ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : Andrea Dovizioso autoritario! Doppietta Ducati : Lorenzo secondo davanti a Marquez. Quarto Valentino Rossi : Doppietta Ducati a Brno. Andrea Dovizioso trionfa nel GP della Repubblica Ceca davanti a Jorge Lorenzo. Weekend perfetto per il pilota italiano che dopo la pole si è preso anche la vittoria in una gara che lo ha visto quasi sempre in testa. Aveva ragione Marc Marquez, terzo, quando nei giorni scorsi continuava a dire di temere particolarmente la Ducati e il Dovi in particolare. Lo spagnolo ha marcato il forlivese da vicino ma nel finale non è ...

MotoGp - Dall’Igna non sta nella pelle : “una doppietta che ripaga i nostri sforzi. Lorenzo? Ha fatto il suo lavoro” : La doppietta di Brno scatena il box Ducati, Gigi Dall’Igna non riesce a trattenere la felicità dopo la prestazione di Dovizioso e Lorenzo Una vittoria che mancava da dieci anni a Brno per la Ducati, riuscita a centrare addirittura una doppietta con Dovizioso davanti a Jorge Lorenzo. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Una prestazione maiuscola quella del pilota italiano, che tiene a bada il compagno di squadra e Marc Marquez, ...

MotoGp – La felicità di Dovi - il filo di amarezza di Lorenzo e i calcoli di Marquez : le parole dei primi tre nel parco chiuso : Dovizioso, Lorenzo e Marquez hanno espresso le proprie sensazioni dopo il Gp di Brno, concluso con una splendida doppietta della Ducati Una vittoria che mancava da dieci anni a Brno per la Ducati, riuscita a centrare addirittura una doppietta con Dovizioso davanti a Jorge Lorenzo. AFP/LaPresse Una prestazione maiuscola quella del pilota italiano, che tiene a bada il compagno di squadra e Marc Marquez, indiavolato negli ultimi giri a ...