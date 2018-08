MotoGp – Ducati ‘libera’ Lorenzo | il maiorchino in sella alla Honda prima della fine

MotoGp - GP Austria. Dovizioso alla ricerca della 'decima' con Ducati : ... al Red Bul Ring si prospetta questo fine settimana un'altra battaglia tra i due piloti Ducati e Marquez: l'anno scorso il campione del mondo arrivò a una curva dalla vittoria, l'ultimo GP e i test ...

MotoGp - GP Austria 2018 : la Ducati prova a dettare leggere ancora una volta a Zeltweg - ma Marc Marquez… : Red Bull Ring, provincia di Borgo Panigale? Visti i precedenti delle ultime due edizioni sembrerebbe proprio di sì. La Ducati, infatti, ha vinto sul tracciato della Stiria, sia nel 2016 con Andrea Iannone che dodici mesi fa con Andrea Dovizioso e anche in questa occasione si presenta all’appuntamento con i favori del pronostico. La conformazione della pista di Zeltweg, infatti, è davvero ideale per la Desmosedici che, sulle ali ...

MotoGp - Ducati : Petrucci si prende la sella di Lorenzo in anticipo : Danilo Petrucci a Brno nei test di lunedì ha testato la sella modificata voluta da Lorenzo: le tanto chiacchierate e discusse modifiche all'ergonomia della Ducati che sarebbero state richieste dallo ...

MotoGp - Marquez mette in guardia la Ducati : “in Austria avremo alcune novità - lotterò per la prima fila” : Il pilota spagnolo è già proiettato al prossimo Gran Premio d’Austria, dove proverà a mettere i bastoni tra le ruote alle Ducati Non c’è tempo per riposarsi, il calendario di MotoGp prevede infatti subito un’altra gara dopo quella di Brno, conclusa con una splendida doppietta della Ducati. AFP/LaPresse Marc Marquez è riuscito a conquistare tre punti in classifica su Valentino Rossi, arrivando in Austria con 49 lunghezze ...

MotoGp - Lorenzo ammette : “non potrò mai essere al 100% con la Ducati - vi dico perchè” : Il pilota spagnolo ha parlato dei test svolti a Brno, rivelando di non poter raggiungere il 100% in sella alla Ducati Un buon test quello di Brno per Jorge Lorenzo, riuscito finalmente a provare il nuovo telaio utilizzato fin qui da Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Buone sensazioni e anche un sorriso per lo spagnolo, che ha rivelato di aver avvertito ottime sensazioni: “non avevo ancora avuto tempo di provare il nuovo telaio e questo ...

MotoGp. a Brno doppietta Ducati con Dovizioso e Lorenzo : Terzo il capoclassifica mondiale Marquez, davanti a Valentino Rossi - Nella domenica dello sport, spicca la doppietta Ducati nella decima prova del Mondiale di Motogp a Brno, Repubblica Ceca. Andrea Dovizioso ha preceduto il compagno di squadra Jorge Lorenzo di appena 178 millesimi di ...

MotoGp - GP Brno. Gigi Dall'Igna : 'Grande gara - con questa Ducati ce la giochiamo ovunque' : Ecco le parole di Gigi Dall'Igna al termine di una gara strepitosa che ha regalato alla Ducati la prima vittoria a Brno dopo un digiuno di 10 anni: "Una grande doppietta, siamo veramente contenti. La ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : Andrea Dovizioso autoritario! Doppietta Ducati : Lorenzo secondo davanti a Marquez. Quarto Valentino Rossi : Doppietta Ducati a Brno. Andrea Dovizioso trionfa nel GP della Repubblica Ceca davanti a Jorge Lorenzo. Weekend perfetto per il pilota italiano che dopo la pole si è preso anche la vittoria in una gara che lo ha visto quasi sempre in testa. Aveva ragione Marc Marquez, terzo, quando nei giorni scorsi continuava a dire di temere particolarmente la Ducati e il Dovi in particolare. Lo spagnolo ha marcato il forlivese da vicino ma nel finale non è ...

DIRETTA MotoGp/ Streaming TV8 gara live : ha vinto Dovizioso - doppietta Ducati da urlo! - Gp Brno 2018 - : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY e TV8 gara e warm-up live GP Repubblica Ceca 2018 Brno: cronaca e tempi, podio e vincitore.

MotoGp : Ducati da sogno - storica doppietta a Brno. Vince Dovizioso - Rossi 4° [GALLERY] : 1/7 AFP/LaPresse ...

MotoGp - Dovizioso risorge a Brno : doppietta Ducati - Marquez terzo e Rossi quarto : Brno - Andrea Dovizioso vince il Gran Premio della Repubblica Ceca, decima prova del Mondiale MotoGp disputata sulla pista di Brno. Il pilota forlivese della Ducati precede il compagno di squadra ...

MotoGp Brno - Ducati top nel warm up - Rossi decimo : Brno - Doppietta Ducati nel warm up. In testa Andrea Dovizioso, che conferma quanto di buono fatto vedere in qualifica, poi Jorge Lorenzo, a ulteriore conferma del feeling della Rossa con questo ...

MotoGp - GP Brno. Andrea Dovizioso in pole : la telemetria Ducati. GP alle 14 in LIVE STREAMING : Giro mostruoso di Dovizioso: Rossi e Marquez costretti ad arrendersi Guarda tutti i video MotoGP 2018, tutti i video Guarda tutti i video