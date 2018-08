MotoGp – Dovizioso | il Gp d’Austria e la sfida interna con Lorenzo | “concentrato su me

MotoGp - Lorenzo snobba Dovizioso : “il mio obiettivo è vincere il titolo - non stare davanti a lui” : Il pilota della Ducati non ha nascosto di credere ancora nel titolo mondiale, snobbando la competizione con il compagno di squadra Il secondo posto di Brno è archiviato, Jorge Lorenzo arriva in Austria con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio. Il pilota spagnolo continua ad aumentare il feeling con la propria moto, situazione che gli permette di poter lottare costantemente per le posizioni di ...

MotoGp - Dovizioso non si sbilancia : “Ducati favorita? Le condizioni sono diverse rispetto allo scorso anno” : Il pilota della Ducati ha parlato alla vigilia del week-end del Gp d’Austria, sottolineando come la Ducati non sia nettamente favorita Neanche il tempo di gustarsi la vittoria di Brno, che Andrea Dovizioso deve già concentrarsi sul Gp d’Austria. Il circus della MotoGp arriva al Red Bull Ring prima di una brevissima pausa, che precederà poi l’atteso rush finale. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati è il favorito alla ...

MotoGp - GP Austria. Dovizioso alla ricerca della 'decima' con Ducati : ... al Red Bul Ring si prospetta questo fine settimana un'altra battaglia tra i due piloti Ducati e Marquez: l'anno scorso il campione del mondo arrivò a una curva dalla vittoria, l'ultimo GP e i test ...

MotoGp - Dovizioso con la testa in Austria : 'l'anno scorso è stato facile - quest'anno Marquez...' : Andrea Dovizioso parla dello splendido risultato ottenuto a Brno e confessa ciò che si aspetta dalla gara al Red Bull Ring A meno di una settimana dal GP della Repubblica Ceca, il Campionato Mondiale ...

MotoGp – Dovizioso con la testa in Austria : “l’anno scorso è stato facile - quest’anno Marquez…” : Andrea Dovizioso parla dello splendido risultato ottenuto a Brno e confessa ciò che si aspetta dalla gara al Red Bull Ring A meno di una settimana dal GP della Repubblica Ceca, il Campionato Mondiale MotoGp arriva sull’autodromo Red Bull Ring, nei pressi di Zeltweg in Stiria, per l’undicesimo appuntamento della stagione, il GP d’Austria. Lo spettacolare impianto Austriaco è stato teatro negli ultimi due anni di imprese trionfali per i ...

MotoGp - GP Austria. Marc Marquez : 'Pronto al duello all'ultima curva con Andrea Dovizioso' : Il capoclassifica Marc Marquez arriva nella tana del "nemico", Ducati, che qui ha sempre vinto da quando il GP è rientrato nel motomondiale. Lo scorso anno il duello con Dovizioso fu uno dei più belli ...

MotoGp - dopo le gioie di Brno Dall’Igna torna sulle tensioni tra Dovizioso e Lorenzo : “mai stati amici” : Dalla doppietta di Brno alle tensioni tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, Gigi Dall’Igna a 360° sulla Ducati ed il suo campionato mondiale di MotoGp dopo la doppietta del Gp di Repubblica Ceca, Gigi Dall’Igna non potrebbe essere più felice di così per il risultato portato a casa. Andrea Dovizioso ha vinto il decimo round del campionato mondiale di MotoGp ed a lui è seguito il compagno di box Jorge Lorenzo. Una clamoroso duo ...

MotoGp - Dovizioso frena : “il titolo non è un’ossessione. I test? Non abbiamo provato nulla di nuovo” : Niente di nuovo sulla moto di Andrea Dovizioso in occasione dei test di Brno, il pilota Ducati invece si è concentrato su Marquez e sul Mondiale Test finiti in anticipo oggi per Andrea Dovizioso, che ha lasciato il circuito di Brno nel primo pomeriggio quando mancava ancora qualche ora al termine della sessione. AFP/LaPresse Buone indicazioni per il pilota Ducati, che ha preferito riposarsi in vista del prossimo appuntamento in calendario: ...

DIRETTA / Test MotoGp 2018 Brno - classifica tempi : primo Marquez. Dovizioso è quarto - Valentino Rossi settimo : DIRETTA Test Motogp 2018: info streaming video e tv della giornata di prove prevista oggi lunedi 6 agosto sulla pista di Brno. Occhio alle Ducati, Marquez e Yamaha.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:07:00 GMT)

DIRETTA / Test MotoGp 2018 Brno info streaming video e tv : primo Dovizioso - cade Iannone! Classifica e tempi : DIRETTA Test Motogp 2018: info streaming video e tv della giornata di prove prevista oggi lunedi 6 agosto sulla pista di Brno. Occhio alle Ducati, Marquez e Yamaha.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:07:00 GMT)

MotoGp - Dovizioso s'è messo alle spalle Lorenzo - Marquez e le critiche : Le urla di liberazione dietro quella visiera aperta che tradivano tutta l'emozione di una vittoria di pura autorevolezza: Andrea Dovizioso conquista il Gran Premio di Repubblica Ceca, al termine di ...

MotoGp. a Brno doppietta Ducati con Dovizioso e Lorenzo : Terzo il capoclassifica mondiale Marquez, davanti a Valentino Rossi - Nella domenica dello sport, spicca la doppietta Ducati nella decima prova del Mondiale di Motogp a Brno, Repubblica Ceca. Andrea Dovizioso ha preceduto il compagno di squadra Jorge Lorenzo di appena 178 millesimi di ...

MotoGp - Dovizioso trionfa a Brno - Magazine sulla moda e i motori - Motor & Fashion : LA CRONACA Al via era Dovizioso a sfruttare al meglio la pole e portarsi al comando seguito da Rossi, Marquez, Lorenzo, Crutchow e Petrucci. Subito al primo giro finiva la gara di Vinales, vittima ...

MotoGp – Basta polemiche - al parco chiuso di Brno tanto rispetto : Dovizioso e Lorenzo nemici-amici [VIDEO] : Quanto rispetto tra i piloti Ducati: strette di mano e complimenti tra Lorenzo e Dovizioso al parco chiuso di Brno Speciale doppietta Ducati, oggi, al Gp della Repubblica Ceca. Weekend da sogno per Andrea Dovizioso a Brno, con pole position e vittoria. Il forlivese della Ducati è salito sul gradino più alto del podio lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Jorge Lorenzo e il leader della classifica piloti. Dopo un periodo di ...