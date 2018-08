Moto3 – Jorge Martin ritrova il sorriso in Austria | arriva l’ok dei medici per le Fp1

Moto3 - GP Austria 2018 : tornerà Jorge Martin? Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio provano ad approfittarne : Il Mondiale Moto3 è pronto a fare tappa a Zeltweg per il Gran Premio d’Austria 2018. Una fetta importante della gara, tuttavia, non si disputerà sui sali-scendi del Red Bull Ring, bensì in Spagna, a casa di Jorge Martin. L’ormai ex leader della classifica iridata, infatti, riuscirà a recuperare a tempo di record dall’infortunio di Brno ed a presentarsi al fine settimana Austriaco? La domanda non è di semplice soluzione, ma è ...

Moto3 - GP Germania 2018 : Jorge Martin impone la sua legge - 2° posto prezioso per Marco Bezzecchi : Lo spagnolo Jorge Martin (Honda Del Conca Gresini) domina il GP di Germania nella classe Moto3 e consolida la leadership nel Mondiale davanti ad un positivo Marco Bezzecchi (Ktm Redox). Sul podio anche il britannico John McPhee (Ktm CIP-Green Power), mentre Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, con ogni probabilità. alzano bandiera bianca in ottica iridata con due cadute pesantissime. Scattato dalla pole-position, Martin ha dato sin da subito ...

Classifica Mondiale Moto3 - GP Germania 2018 : Jorge Martin aumenta il vantaggio su Marco Bezzecchi : La quinta vittoria dello spagnolo Jorge Martin, in Germania, consente all’alfiere della Honda (Team Gresini) di allungare in vetta alla graduatoria iridata rispetto a Marco Bezzecchi (2° al Sachsenring) con 7 lunghezze di vantaggio sul centauro romagnolo. Perdono terreno invece Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, caduti nel corso dell’appuntamento tedesco. LA Classifica Mondiale 2018 DELLA Moto3 DOPO IL GP DI Germania 1 Martin ...

Moto3 - GP Germania 2018 : risultato e classifica qualifiche. Altra pole position per Jorge Martin. Enea Bastianini terzo - Marco Bezzecchi settimo : Altro giro, Altra pole position per Jorge Martin. Lo spagnolo partirà davanti a tutti nella gara di Moto3 del GP di Germania domani, per un totale di 14 partenze al palo in carriera, 5 quest’anno. Martin ha firmato un tempo di 1’26″434, andando a un solo centesimo dal record della pole di Danny Kent (2015). Le difficoltà del mattino, dunque, sono alle spalle: Martin, leader del Mondiale, sarà l’uomo da battere anche al ...

Moto3 - GP Germania 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Jorge Martin il più veloce - Enea Bastianini chiude in quarta posizione : E’ sempre Jorge Martin a mettersi in evidenza nella minima cilindrata del Motomondiale. Il pilota spagnolo del Team Gresini, in sella alla Honda, è stato il migliore delle prove libere 1 del GP di Germania, nona prova del campionato del mondo 2018 di Moto3. Il centauro iberico si è issato in vetta alla graduatoria dei tempi di questa sessione stampando il crono di 1’27″272 e mettendo in evidenza un’ottima costanza di ...

Moto3 - GP Olanda 2018 : colpo doppio per Jorge Martin. Bastianini sul podio - Bezzecchi spreca tutto : Lo spagnolo Jorge Martin (Honda Del Conca Gresini) ha vinto il GP d’Olanda della classe Moto3 sul circuito di Assen, precedendo il connazionale Aron Canet (Honda Estrella Galicia) e l’italiano Enea Bastianini (Honda Leopard Racing). Grandi rimpianti per Marco Bezzecchi (Ktm Redox), caduto a due curve dal termine mentre si trovava in quarta posizione: il 19enne romagnolo ha perso la leadership della classifica generale proprio a ...

LIVE Moto3 - GP Olanda 2018 in DIRETTA : Jorge Martin favorito - ma gli italiani ci provano! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto3 del GP d’Olanda. Sarà la solita grande battaglia ad Assen. La pole position è di Jorge Martin, deciso ad invertire la rotta negativa che lo ha visto autore di tre zeri nelle ultime quattro gare. Lo spagnolo avrà una buona opportunità, perché qui è molto veloce e perché Marco Bezzecchi, leader del Mondiale, partirà ottavo. Ci saranno però altri due italiani in prima fila, ovvero ...