Moto2 Austria | Marini e Bagnaia pronti a ripetersi

Moto2 - Morbidelli : «Ho una grande voglia di correre in Austria» : ROMA - L'undicesima prova del campionato del mondo è alle porte, l'appuntamento è per domenica al Red Bull Ring. E Franco Morbidelli non vede l'ora di scendere in pista, forte anche dell'ottimo lavoro fatto nei test di lunedì a Brno, dopo l'...

Moto2 - GP Austria 2018 : Francesco Bagnaia parte per il Red Bull Ring per tornare in vetta alla classifica : Il Mondiale Moto2 saluta Brno e la Repubblica Ceca e si sposta, di pochi chilometri, verso Zeltweg per il Gran Premio d’Austria 2018, in programma questo fine settimana. La gara del Red Bull Ring sarà di capitale importanza, soprattutto per un motivo: Francesco “Pecco” Bagnaia avrà tutto il peso della pressione sulle spalle. Per quale motivo? Il portacolori dello Sky Racing VR46 team, infatti, dopo una prima parte di campionato ...