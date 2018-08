Morto travolto in autostrada | addio a Francesco sulle note di ' Caruso'

Frana a Courmayeur : Morto turista travolto - dispersa una donna Video Elicotteri per salvare 200 vacanzieri : 'Vengono portate in elicottero in località Planpincieux e da qui, con la navetta, al forum sport center di Dolonne', dove da ieri già si trovano altre 25 persone, spiega il sindaco, Stefano ...

“Ditemi com’è Morto mio figlio!”. Valerio - travolto da un treno e quel particolare che non torna : «Prima la verità. Valerio è oggi un ragazzo dimenticato, chiuso in una tomba mio figlio non avrebbe più speranza di vedere ristabilita la verità». Era la notte del 13 gennaio quando un treno travolse e uccise Valerio Frija nella stazione di Labico, alle porte di Roma. Sono passati 7 mesi e i resti di Valerio, restano nell’obitorio di Tor Vergata, dove resteranno fino a quando non sarà fatta piena luce sulla vicenda del figlio. Qualcosa infatti, ...

Incidente A22 - Morto direttore marketing dell’Arena di Verona/ Corrado Ferraro travolto in moto da un’auto : Tragico Incidente sull'A22, morto direttore marketing della Fondazione Arena di Verona: Corrado Ferraro travolto in moto da un'auto fuori controllo. Arrestato investitore, era ubriaco(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 12:13:00 GMT)

Travolto da un treno : Morto in stazione a Melzo : Travolto da un treno oggi pomeriggio, domenica. Il fatto è avvenuto nella stazione di Melzo, che è stata chiusa. Travolto da un treno: morto in stazione Intorno alle 16 un treno regionale stava ...

Terni - travolto da scooter dell’amico mentre fa un video : Morto 17enne : Terni, travolto da scooter dell’amico mentre fa un video: morto 17enne Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il giovane si è sdraiato lungo la strada di Acquasparta per filmare con il cellulare un coetaneo in sella al suo motorino che lo ha poi accidentalmente investito. Aperto un fascicolo per omicidio ...

Terni - travolto da scooter dell'amico mentre fa un video : Morto 17enne - : Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il giovane si è sdraiato lungo la strada di Acquasparta per filmare con il cellulare un coetaneo in sella al suo motorino che lo ha poi accidentalmente ...

Carrara - Morto operaio travolto da blocco di marmo/ Ultime notizie - lutto in città : era un lavoratore precario : A soli due mesi dall'ultimo incidente mortale in una cava di marmo nel carrarese, è morto un operaio di 40 anni schiacciato da un blocco di marmo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 08:21:00 GMT)

Un ragazzo di 14 anni è Morto travolto da un'auto mentre era in bici a Busca : Era in sella alla sua bicicletta a Busca , Cuneo, quando ad un incrocio sarebbe stato travolto da un'auto ed è morto. La vittima è un ragazzo di 14 anni. L'incidente è avvenuto verso le 11 di sabato 7 ...

Teramo - nuovo incidente sul lavoro/ Morto un operaio 62enne travolto da una pala meccanica : Teramo, nuovo incidente sul lavoro, Morto un operaio 62enne travolto da una pala meccanica. Stava lavorando in una ditta che si occupa del trattamento dei residui organici(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:28:00 GMT)

Firenze - Morto Duccio - travolto da un'auto guidata da rom : Non ce l'ha fatta. Duccio Dini, il ragazzo di 29 anni travolto a Firenze, è deceduto oggi pomeriggio all'ospedale Careggi, dopo esser stato in coma per quasi 24 ore. Il giovane, ieri pomeriggio, era fermo ad un semaforo a bordo del suo scooter tra via Simone Martini e via Canova quando è stato travolto in pieno dalla carambola provocata dall'inseguimento in auto di quattro uomini di etnia rom, che hanno provocato anche il danneggiamento di ...

Morto Duccio - travolto dopo un folle inseguimento. A Firenze sarà lutto cittadino : E' stato dichiarato Morto Duccio Dini, 29 anni, investito ieri da una delle auto coinvolte in un inseguimento in via Canova a Firenze causato da una lite familiare tra due nuclei rom di nazionalità macedone. Il giovane...

Folle inseguimento tra rom - Morto il 29enne fiorentino travolto sul suo scooter : Non ce l'ha fatta Duccio Dini, che era stato portato al pronto soccorso di Careggi in condizioni disperate e ricoverato in terapia intensiva. Il ventinovenne era stato investito, mentre era sul suo ...

Firenze - inseguimento tra auto : Morto lo scooterista travolto/ Negativo esito accertamento attività cerebrale : Firenze, sparatoria e inseguimento dopo lite: morto uno scooterista. Novoli, via Canova: clan rom rivali, bloccate due persone dalla polizia, il commento del sindaco Nardella(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 19:29:00 GMT)