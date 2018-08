Modric all'Inter - Perez : "giocatore incedibile"/ Ultime notizie : venerdì l'incontro con il Real Madrid : Modric all'Inter, Ultime notizie: Luka vuole i nerazzurri, braccio di ferro con Perez? Slitta a domani l'incontro con il presidente del Real Madrid...(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:19:00 GMT)

Incontro Florentino Perez-Modric : gli ultimi aggiornamenti con l’Inter alla finestra : Florentino Perez-Modric, l’Incontro tra le parti interessa eccome all’Inter, spettatrice interessata della questione legata al centrocampista Florentino Perez-Modric, un Incontro per definire il futuro del talento croato, futuro che potrebbe essere lontano dal Real Madrid. Il calciatore potrebbe chiedere di cambiare aria al patron delle merengues, ma Perez non vorrebbe mettere “a segno” altre cessioni illustri dopo ...

Luka Modric - l'ultimo tentativo disperato del Real : cosa si inventa Perez per non darlo all'Inter : Domani è il grande giorno: nelle prossime ore si deciderà il destino di Luka Modric, 32 anni, e l' Inter saprà se quello considerato un sogno fino a qualche ora fa può invece diventare Realtà. Il ...

Telenovela Modric-Inter - ecco la provocazione : “i nerazzurri stanno al Real Madrid come il Chievo Verona sta all’Inter” : MODRIC INTER- “Così è, l’Inter sta al Real Madrid come il Chievo Verona sta all’Inter”. Un tweet al veleno pubblicato qualche ora fa firmato da Vicente Azpitarte ha scatenato i tifosi nerazzurri. L’autore del post è il biografo di Modric a cui ha dedicato un libro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO RealE L'articolo Telenovela Modric-Inter, ...

Ora è braccio di ferro tra Modric e il Real L'Inter resta alla finestra : Modric e il Real Madrid, una telenovela che fa il paio con quella che ha visto protagonisti Cristiano Ronaldo e le merengues. Unica differenza: CR7 era stato molto esplicito già nelle ore successive ...

Modric ALL'INTER/ Ultime notizie : il croato attende colloquio decisivo con Florentino Perez : MODRIC ALL'INTER, Ultime notizie: oggi Luka incontra Perez, è il giorno decisivo? Il meeting con il presidente del Real Madrid dirà se il croato può diventare nerazzurro(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 00:36:00 GMT)

Il Real fa muro per Modric - l Inter resta alla finestra. Bakayoko-Milan - ci siamo : I rapporti non buoni con Mourinho, secondo la stampa britannica, potrebbero avere il loro peso, ma lo United non intende perdere il campione del mondo. Secondo il Daily Star, i dirigenti dell'Old ...

Real Madrid - Modric in campo a Valdebebas : primo allenamento per il croato. FOTO : In attesa dell'incontro decisivo con Florentino Perez, cui dovrebbe precedere quello con José Angel Sanchez numero due del club,, Luka Modric è sceso in campo per il primo allenamento dopo il Mondiale ...

