Miss Italia 2018 | Francesco Facchinetti e Diletta Leotta conduttori

Diletta Leotta condurrà Miss Italia : ANSA, - ROMA, 9 AGO - Diletta Leotta condurrà insieme a Francesco Facchinetti la prossima edizione di Miss Italia che andrà in onda su La7 in due appuntamenti: il 16 settembre alle 20.30, Le Selezioni,...

La Polizia Stradale denuncia due persone per imMissione - nel territorio italiano - di prodotti petroliferi di illecita provenienza : NOCERA TERINESE , CATANZARO, - Nell'ambito di specifici e mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione delle inosservanze in materia di circolazione Stradale, con particolare ...

Giaveno : Miss Italia in carica incorona Miss Cinema Piemonte e Valle d'Aosta : Il mio sogno è quello di lavorare nel mondo della moda e spero che Miss ITALIA sia per me un trampolino di lancio'. Seconda classificata Veronica Lacara, 17 anni di Biella. Terza Stefania Baruffa, 22 ...

Miss Italia - nuova sfida verso l'emozione finale : Il tour delle Miss laziali lascia il litorale romano e vola a Poggio Mirteto, per la fascia di Miss Equilibra Lazio. Una ventina le ragazze in gara, dai 18 ai 29 anni, con il sogno comune di poter ...

Missione consolare italiana a Lombok : ANSA, - ROMA, 6 AGO - Una Missione consolare dell'Ambasciata d'Italia, disposta in raccordo con l'Unità di Crisi, è giunta oggi a Lombok da Giacarta, per fornire ogni possibile, ulteriore supporto, ...

Miss Italia 2018/ Valentina Basilisco è la seconda prefinalista : ha vinto la fascia di Miss Eleganza Liguria : Si chiama Valentina Basilisco ed è la più "elegante" di tutta la Liguria. La diciottenne genovese è seconda tra le prefinaliste di Miss ITALIA 2018.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 14:31:00 GMT)

Migranti - Missione Sophia : tutti gli sbarchi in Italia/ Ultime notizie - è il "naufragio" del piano Conte? : Migranti, operazione Sophia: oggi la revisione Ue al Cops sulle proposte di modifica del Governo Conte. Lo sbarco in Italia e l'emergenza da risolvere sul piano europeo(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 10:51:00 GMT)

Chiara Bordi - prima miss ‘bionica’ a Miss Italia : ‘La vita va avanti anche senza gamba’ : “Non sogno di diventare una modella, né di vincere; il mio obiettivo è dimostrare a tutti che anche senza una gamba la vita va avanti“. Chiara Bordi deve ancora compiere diciotto anni, è bella come il sole, viene da Tarquinia ed è pronta per partecipare alle fasi finali di Miss Italia. Segni particolari? Un incidente in motorino del 2013 le ha portato via quasi tutta la gamba sinistra e quindi lei sfilerà a Milano, sede della finale, ...

Miss Italia a San Vito Lo Capo. Sei ragazze approdano alle finali regionali : La stella di Miss Italia, il concorso che quest'anno compie 79 anni, è tornata a splenderepresso il 'Camping El Bahira' di San Vito Lo Capo, per la selezione regionale organizzata dall'eclettico ...