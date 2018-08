Ministro Costa fa visita a Mia | la cagnolina buttata in mare con un masso al collo

Lupo - dagli animalisti 443.000 firme al Ministro Costa : TRENTO . «Abbiamo consegnato al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, oltre 443.000 firme , change.org/salvailLupo, contro l'abbattimento dei lupi. A margine dell'incontro è stata confermata la ...

L'assessore dell'Ambiente ha presentato al Ministro Costa un dossier su 7 temi - tra i quali rifiuti - qualità dell'aria e tutela e difesa del ... : Nel documento relativo alla Sardegna vengono evidenziati molti punti positivi , l'economia circolare e la gestione dei rifiuti, la significativa accelerazione nelle bonifiche dei siti inquinati e il ...

Ambiente - la proposta del Ministro Costa : “Caschi verdi” Unesco per proteggere la natura : Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, intervistato da La Repubblica, annuncia una proposta unica nel suo genere, una task force Onu per salvare le aree green del pianeta, dei “Caschi verdi”: “I primi contatti, ancora informali, con l’Unesco, sono stati molto incoraggianti. La nostra è una proposta italiana: in questo campo abbiamo uno straordinario patrimonio di competenze e professionalità che vanno dalle università a tanti ...

Giffoni Film Festival - il racconto della quarta giornata con il Presidente della Camera Fico ed il Ministro dell'Ambiente Costa. : Infine, un passaggio sul tema del cambiamento e sull'importanza della lungimiranza in politica: "Ho una visione chiara di come devono essere affrontati i problemi. Ma accade che siamo subissati di ...

Ambiente - Ministro Costa : pronti a creare i “Caschi verdi” per la protezione della natura : “Siamo pronti a creare i ‘Caschi verdi‘ per la protezione della natura che possano agire non solo in Italia e in Europa, ma in tutto il mondo. Oggi pomeriggio incontro la direttrice generale Unesco. Ho già trovato soldi, disponibilità e competenze. Vado a iniziare il percorso per la loro costituzione: non esistevano e lo ha pensato l’Italia e questo è motivo di vanto“: lo ha dichiarato il Ministro ...

Ambiente - Ministro Costa : “Il 50% del pescato è rifiuti. Di questi - il 90% è plastica” : “Sui temi ambientali alziamo l’ambizione del Paese Italia“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in Commissione Ambiente, in riferimento alle linee programmatiche del suo ministero. E’ stato trattato anche il tema dei rifiuti e della plastica: Costa ha reso noto che “il 50% del pescato, quando i pescatori tirano su la rete, è rifiuti. Di questi, il 90% è plastica. E il tutto viene ...

Ambiente - Ministro Costa : serve una nuova legge contro consumo e spreco di suolo : “serve una nuova legge per difendere il suolo da consumo e dallo spreco che sono due cose complementari ma entrambe negative“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione del rapporto dell’Ispra. Con questi ritmi “non ci possiamo più permettere di cementificare l’Italia. Il che non vuol dire che non si deve fare più niente ma andare a vedere tutto quello che nelle ...

Il Ministro Costa a Ottaviano : '35 telecamere sul Vesuvio' : Il ministro dell'ambiente, Sergio Costa è a Ottaviano per presentare il nuovo sistema di videosorveglianza del Parco Vesuvio. A un anno dal disastroso incendio che devastò circa venti chilometri di ...

Vesuvio - Ministro Costa : 35 nuove telecamere per scovare chi deposita rifiuti o appicca incendi : Il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, oggi ad Ottaviano (Napoli), nella sede del Castello mediceo, ha presentato l’iniziativa diretta a “quanti commettono reati nell’area protetta” del Vesuvio: verranno infatti installate 35 nuove telecamere nell’area del Parco Nazionale per “scovare chi deposita rifiuti, ma anche chi potrebbe dar fuoco al bosco“. Saranno tre le centrali operative attive per le ...

Cane gettato in mare con pietra al collo - Ministro Costa : “Pene più aspre per chi maltratta gli animali” : “Coraggiosa e forte la cagnolina Mia. E sono stati eccezionali i bagnanti che l’hanno soccorsa, allertato le forze dell’ordine e concorso a denunciare il padrone. Pene più aspre per chi maltratta gli animali. Sono i nostri compagni di vita, i nostri fedeli amici: il loro maltrattamento è un delitto atroce e mi muoverò affinché le pene siano inasprite noi, come ministero, ci costituiremo senz’altro parte civile ...

Mia - lanciata in acqua con una pietra al collo si libera e sopravvive. Il Ministro Costa parte civile al processo : Mia era stata gettata in mare con una grossa pietra al collo. Ma è riuscita a liberarsi e a salvarsi. É successo al Lido Valderice, nel trapanese. Lo racconta il quotidiano La Sicilia. Il cane è ...

Veneto - Zaia non firma la proposta della Lega sull’abbattimento dei lupi : “Decide il Ministro Costa” : “Sul problema dei lupi Luca Zaia non dice niente. Sugli eventuali abbattimenti decide il ministro”. Questa è l’unica dichiarazione che trapela dal silenzio del governatore Veneto, che dopo aver deciso di non firmare una proposta di legge leghista per l’abbattimento degli animali protetti, ha così fatto sapere di allinearsi con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Il quale non è affatto favorevole alla riduzione della fauna ...

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa oggi al Consiglio Nazionale SNPA : Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa ha incontrato oggi, presso la sede dell’ISPRA, il Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA); obiettivi, finalità, compiti istituzionali sono stati illustrati al Ministro dal Presidente dell’ISPRA e del SNPA Stefano Laporta e dal Vice Presidente SNPA Luca Marchesi, alla presenza del Direttore Generale dell’ISPRA Alessandro Bratti e di tutti i ...

Ministro Costa : “Stiamo verificando l’aspetto della tutela ambientale della TAP” : “A nome del ministero dell’Ambiente le dico che noi stiamo verificando proprio l’aspetto della tutela ambientale della TAP. Tutto il resto ovviamente riguarda il governo nel suo intero“: lo ha dichiarato ad Agorà Estate di RaiTre Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in riferimento allo stato di avanzamento dei lavori della TAP. L'articolo Ministro Costa: “Stiamo ...