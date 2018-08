Milleproroghe | l' emendamente sulle periferie penalizza pesantemente Teramo

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 9 agosto 2018)- Il Partito Democratico diconsidera la sospensione del bando per leun atto gravissimo. Non si possono reperire fondi, non si sa bene per cosa, tradendo accordi seri presi dalla Presidenza del Consiglio in base ai quali i Comuni hanno lavorato con tutte le proprie energie e risorse umane. Il decreto Mille proroghe approvato dal Senato, l'11 Settembre sarà alla Camera, se dovesse essere confermato bloccherebbe di fatto i 5 interventi sul nostro territorio previsti nel progetto “Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle” (arretramento ferrovia, progetto palazzine Ater, recupero vecchio stadio, recupero via Piave etc. ). Un danno enorme per la nostra città che, anche grazie al cofinanziamento pubblico/ privato, sarebbe stata protagonista di importanti interventi urbanistici per oltre 16 milioni di euro. I progetti in ...