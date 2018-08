Milano Simona Dall’Acqua ha cercato di salvare i figli

Milano . Morti a Brancaleone Lorenzo e Giulia Pipolo - grave Simona Dall’Acqua : Milano e Brancaleone sono sotto choc. Due bambini sono Morti dopo essere stati investiti da un treno mentre stavano attraversando i binari insieme alla madre a Brancaleone (Reggio Calabria). Simona Dall’Acqua , 49 anni, è rimasta ferita in modo grave ed è ricoverata in coma all’ospedale di Reggio Calabria. L’incidente ferroviario è avvenuto mercoledì pomeriggio poco dopo le 15.-- Lorenzo e Giulia Pipolo , residenti a Milano, avevano rispettivamente ...

Milano - agguato al figlio di Simona Ventura - Niccolò Bettarini. Convalidati i 4 arresti della notte : La lite alla discoteca Old Fashion. In questura due ultrà dell’Inter e due cittadini albanesi. Ricoverato Niccolò Bettarini, figlio della presentatrice Tv e dell’ex calciatore Stefano: non è in pericolo di vita. «Ho difeso un amico» I genitori: è un miracolo