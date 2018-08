Milan | i tifosi insultano il Nikola Kalinic sbagliato | che gaffe!

Kalinic all’Atletico Madrid - i tifosi del Milan lo salutano su Twitter : ma è il Nikola… sbagliato : I tifosi del Milan hanno sommerso di messaggi d’addio il profilo del Nikola Kalinic sbagliato, scrivendo al giocatore di basket piuttosto che all’attaccante rossonero L’avventura di Nikola Kalinic con la maglia del Milan è ormai giunta al capolinea, l’attaccante croato infatti è pronto a trasferirsi all’Atletico Madrid per una cifra che si avvicina ai 15 milioni di euro. AFP/LaPresse Un’esperienza, ...

Odissea per i tifosi del Toro diretti a Liverpool : il volo da Milano non parte - in 50 chiedono i danni : Odissea per i tifosi del Toro che oggi volevano assistere al debutto della squadra di Mazzarri a Liverpool. ...

Milan - Leonardo spegne l’entusiamo dei tifosi : “Milinkovic Savic e Rabiot non sono alla nostra portata” : “Milinkovic-Savic è un sogno, non per noi. Tante squadre stanno sognando, purtroppo oggi non ci è concesso sognare un giocatore di questo valore”. Leonardo assicura che un investimento sul serbo della Lazio non è compatibile con i piani del Milan, e che per Rabiot “in questo momento non c’è nessun contatto, anche se è un grandissimo giocatore”. “Compatibilmente con Fair play finanziario non ci sarà un ...

Milan - Gattuso fa sognare i tifosi : “interverremo ancora sul mercato. Vidal? Ci avevamo pensato - poi…” : L’allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa degli arrivi di Higuain e Caldara, ammettendo come il mercato del Milan non sia ancora concluso Ultima partita di International Champions Cup per il Milan, i rossoneri affrontano il Barcellona a Santa Clara concludendo il proprio torneo caratterizzato fin qui da due sconfitte, seppur una arrivata ai rigori contro il Manchester United. Vince Paolo Gerace/LaPresse Gennaro Gattuso ...

Milan - che entusiasmo dei tifosi in Piazza Duomo per Higuain e Caldara : Un migliaio di persone si è radunata venerdì pomeriggio in Piazza Duomo a Milano per dare il primo saluto ufficiale a Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, i due nuovi acquisti del Milan, arrivati nella ...

Milan - visite mediche per Gonzalo Higuain : entusiasmo alle stelle dei tifosi rossoneri [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

Milan - le prime parole di Higuain : tifosi rossoneri in delirio - il saluto alla Juve [FOTO e VIDEO] : Il Milan ha piazzato il grande colpo Gonzalo Higuain, il Pipita pronto a diventare grande protagonista con i rossoneri. Ecco le prime parole: “Domani farò le visite e poi ci sarà la firma. Sono felice di questa nuova avventura. Un saluto a tutti i tifosi, anche a quelli della Juventus che mi hanno sempre sostenuto. Dove può arrivare il Milan? Più lontano possibile. Ho già parlato con Gattuso”. tifosi del Milan scatenati, in ...

Higuain al Milan : è fatta Sì a Bonucci per Caldara|Vota Cresce l’attesa tra i tifosi Video : Risolto anche il nodo dell’ingaggio: il Pipita chiedeva 9 milioni di euro netti l’anno, i rossoneri ne offrivano 7,5, la quadra a 8-8,5. Ok anche allo scambio difensori