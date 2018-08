Milan | Abbiati salva Mirabelli ed attacca i cinesi e Montella

Confusione e disastri - Abbiati distrugge il vecchio Milan : “quanta disorganizzazione con i cinesi e Fassone” : L’ex club manager del Milan ha parlato del suo periodo da dirigente, elencando molte situazioni negative mai venute alla luce Parole durissime, di chi certe situazioni le ha vissute dal di dentro. Christian Abbiati non fa più parte del Milan da almeno due mesi, un tempo utilizzato per riscoprire la sua passione per le moto e staccare con i veleni del calcio. Fassone e Mirabelli – Foto Lapresse Tornerebbe di corsa in rossonero, ...