Migranti | naufragio al largo del mar Egeo | morti 7 bambini e 2 donne

Migranti - 7 bambini morti in naufragio Mar Egeo/ Ultime notizie Turchia - affonda gommone : bilancio 9 vittime : Migranti, 7 bambini morti in naufragio Mar Egeo: Ultime notizie Turchia, bilancio di 9 vittime totali per un gommone affondato, tratte in salvo 4 persone(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 11:22:00 GMT)

Migranti - missione Sophia : tutti gli sbarchi in Italia/ Ultime notizie - è il "naufragio" del piano Conte? : Migranti, operazione Sophia: oggi la revisione Ue al Cops sulle proposte di modifica del Governo Conte. Lo sbarco in Italia e l'emergenza da risolvere sul piano europeo(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 10:51:00 GMT)

Migranti - la fake news su Josepha : “Ma quale naufragio - ha lo smalto”. Non è vero - giornalisti a bordo spiegano perché : “Una naufraga con lo smalto”. Eccola, l’ultima fake news diventata virale sul web. Involontaria protagonista è Josepha, la naufraga salvata dalla ong Open Arms dopo 48 ore trascorse alla deriva in mare, aggrappata a un pezzo di legno. In Rete sono centinaia i post pieni di odio all’indirizzo della migrante camerunense, corredati dalla sua foto con smalto rosso e braccialetti. Da lì la montatura virale: “È ...

Migranti - ora Sophia rischia il naufragio : A un passo dalla chiusura perché l’Italia non ci sta più. La missione militare dell'Unione Europea per lottare contro i trafficanti di esseri umani al largo della Libia, Eunavfor Med Sophia, è a rischio dopo che il governo italiano ha notificato ai partner la sua intenzione di non applicare più le regole attuali sui Migranti salvati in mare dalle imbarcazioni che partecipano all'operazione. In una ...

Migranti - ora Sophia rischia il naufragio : A un passo dalla chiusura perché l’Italia non ci sta più. La missione militare dell'Unione Europea per lottare contro i trafficanti di esseri umani al largo della Libia, Eunavfor Med Sophia, è a rischio dopo che il governo italiano ha notificato ai partner la sua intenzione di non applicare più le regole attuali sui Migranti salvati in mare dalle imbarcazioni che partecipano all'operazione. In una ...

Migranti - 66 tunisini soccorsi al largo di Pantelleria : ora verso Trapani. Naufragio in Yemen : 160 persone a bordo : Sono diretti verso il porto di Trapani i 66 tunisini soccorsi nella notte davanti alle coste dell’isola di Pantelleria. I Migranti, che erano in difficoltà mentre si trovavano su un’imbarcazione che viaggiava verso l’isola, sono stati trasbordati su due motovedette, della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. Una barca con a bordo 160 persone, tra i quali donne e bambini, si è invece rovesciata al largo dello Yemen. Del Naufragio si ...

Migranti - nave con 40 profughi a bordo bloccata da giorni al largo della Tunisia | Naufragio al largo di Cipro : 16 morti : Migranti, nave con 40 profughi a bordo bloccata da giorni al largo della Tunisia | Naufragio al largo di Cipro: 16 morti Migranti, nave con 40 profughi a bordo bloccata da giorni al largo della Tunisia | Naufragio al largo di Cipro: 16 morti Continua a leggere L'articolo Migranti, nave con 40 profughi a bordo bloccata da giorni al largo della Tunisia | Naufragio al largo di Cipro: 16 morti proviene da NewsGo.

Migranti - nave con 40 profughi bloccata al largo senza cibo | Naufragio a Cipro : 16 morti : L'allarme dell'equipaggio: "A bordo ci sono persone ferite, una donna incinta e le razioni di cibo e acqua sono in esaurimento".

Migranti - naufragio al largo di Cipro : 19 morti e 30 dispersi/ Ultime notizie : i soccorsi portati in Turchia : Migranti, naufragio al largo di Cipro: sono almeno 19 le vittime e 30 i dispersi. A bordo vi erano oltre 100 rifugiati siriani, tratti in salvo sono stati portati in Turchia.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:39:00 GMT)

Migranti : naufragio a nord di Cipro - 19 morti e 30ina dispersi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - naufragio al largo di Cipro : 16 morti e 30 dispersi : Migranti, naufragio al largo di Cipro: 16 morti e 30 dispersi Migranti, naufragio al largo di Cipro: 16 morti e 30 dispersi Continua a leggere L'articolo Migranti, naufragio al largo di Cipro: 16 morti e 30 dispersi proviene da NewsGo.

Migranti - Minniti : “Naufragio? Governo come i pifferi di montagna - crede di suonare ma viene suonato” : “È una vicenda molto grave, ci sono delle persone morte. Il Governo italiano doveva chiedere al Governo libico di aprire un’inchiesta, ma spesso batte i pugni sul tavolo sbagliato”. A dirlo, ospite a La7 alla trasmissione In Onda, è l’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti. “Questo esecutivo fa come i pifferi di montagna, che andarono a suonare ma furono suonati”. L'articolo Migranti, Minniti: ...

Migranti - naufragio in Libia. Salvini a OpenArms : “Bugie e insulti dalle ong”. Il Pd : “Il governo deve chiarire con Tripoli” : Per il ministro dell’Interno Matteo Salvini “bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto: ridurre partenze e sbarchi significa ridurre i morti e ridurre il guadagno di chi specula sull’immigrazione clandestina. Io tengo duro. #portichiusi e #cuoriaperti”. Il capo del Viminale risponde così alle accuse di Open Arms, che ha indicato la politica dei governi italiani come responsabile ...

Migranti - naufragio in Libia. Salvini a OpenArms : “Bugie e insulti dalle ong. Io tengo duro - voglio ridurre morti in mare” : “Bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto: ridurre partenze e sbarchi significa ridurre i morti e ridurre il guadagno di chi specula sull’immigrazione clandestina. Io tengo duro. #portichiusi e #cuoriaperti”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini replica su Facebook alle accuse rivolte all’Italia da Proactiva Open Arms. L'articolo Migranti, naufragio in Libia. Salvini a OpenArms: ...