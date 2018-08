Migranti | gommone affonda al largo Turchia | 9 morti | 7 sono bimbi

Migranti - 7 bambini morti in naufragio Mar Egeo/ Ultime notizie Turchia - affonda gommone : bilancio 9 vittime : Migranti, 7 bambini morti in naufragio Mar Egeo: Ultime notizie Turchia, bilancio di 9 vittime totali per un gommone affondato, tratte in salvo 4 persone(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 11:22:00 GMT)

Migranti - guardia costiera libica soccorre gommone con 40 persone : Una pattuglia della guardia costiera di Tripoli ha soccorso 40 Migranti, tra cui un bambino e otto donne, che viaggiavano a bordo di un gommone. L'operazione di salvataggio è avvenuta nella zona ...

Migranti - OPEN ARMS : “DENUNCIAMO ITALIA E LIBIA”/ Guardia costiera : “Mai coinvolti in soccorso gommone” : MIGRANTI, accuse contro la Guardia costiera della Libia: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave OPEN ARMS è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 23:46:00 GMT)

Migranti - Open Arms soccorre gommone in zona Sar libica. Salvini : "Si scordi di entrare in Italia" : La nave della Ong catalana ha soccorso stamattina 59 Migranti, tra cui quattro bambini, a bordo di un gommone. Senza però che vi fosse alcuna segnalazione da parte delle autorità

Migranti - Marina libica : “Naufragio di un gommone a est di Tripoli - a bordo c’erano 100 Migranti”. Ricerche ancora in corso : Naufragio di un gommone a est di Tripoli che trasportava circa 100 Migranti. Il portavoce della Marina libica, Ayob Amr Ghasem, contattato per telefono dall’Ansa, ha confermato le notizie riportate dalle emittenti Sky News Arabiya e Al Jazeera, comunicando inoltre che c’è stato “il salvataggio di 14 Migranti illegali”. Ghasem ha avvertito che si tratta di “informazioni preliminari” in quanto la motovedetta salpata ...

Migranti - gommone si spezza : almeno 70 vittime - anche donna incinta e madre con neonata : 'Il gommone all'improvviso si è bucato nel mezzo e si è spezzato in due... è stata la fine..'. È il racconto disperato e concorde dei 42 Migranti superstiti salvati la settimana scorsa da un naufragio ...