Migliaia di persone per la Notte Blu | le immagini della festa - Foto

Maltempo Francia : treni guasti per temporali - Migliaia di persone bloccate : Il Maltempo sta creando notevoli disagi in Francia, dove1.500 passeggeri della Sncf, la compagnia ferroviaria francese, sono rimasti bloccati questa notte a causa dei violenti temporali che hanno creato disagi nella rete ferroviaria. I problemi più pesanti si sono verificati in Normandia, dove migliaia di passeggeri hanno passato la notte in stazione a Lisieux, Caen e Evreux. La situazione, riferisce la compagnia ferroviaria francese, sta ...

Bug informatico sui nuovi biglietti - a Torino mezzi pubblici gratis per Migliaia di persone : Un bug informatico al nuovo sistema appena varato da Gtt ha permesso a migliaia di passeggeri di vedersi accreditare oltre 8.000 biglietti a testa sulla smart card che hanno sostituito i biglietti cartacei.Continua a leggere

Inondazioni in Colombia : Migliaia le persone colpite : Forti Inondazioni si sono registrate negli ultimi giorni in Colombia: l’acqua ha invaso il 50% del dipartimento del Guainia, ed i fiumi Orinoco, Meta e Rio Vita sono esondati a Puerto Carreno, capoluogo del Vichada al confine con il Venezuela. Le famiglie che hanno subito danni dal maltempo sono già oltre 14mila. L'articolo Inondazioni in Colombia: migliaia le persone colpite sembra essere il primo su Meteo Web.

A Chieti il pre mondiale Italia-Ucraina-Germania di ginnastica ritmica : previste Migliaia di persone : ... nel corso di una conferenza stampa, dal Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, dall' Assessore allo Sport, Antonio Viola, dalla Presidente della Commissione Turismo, Sport e Cultura, Maura Micomonaco,...

Cede diga in Laos : almeno 20 morti - Migliaia di persone senza casa e centinaia di dispersi : La diga è crollata lunedì notte, rilasciando 5 miliardi di metri cubi di acqua. centinaia di persone risultano ancora disperse. almeno 6600 le persone che hanno perso la casa a seguito delle inondazioni. Nuove piogge attese nei prossimi giorni e accompagnate da forti venti potrebbero aggravare la situazione.Continua a leggere

Grecia devastata dal fuoco - almeno 60 morti e 556 feriti negli incendi nei dintorni di Atene : Migliaia di persone in fuga : Grecia devastata dal fuoco, almeno 60 morti e 556 feriti negli incendi nei dintorni di Atene: migliaia di persone in fuga Grecia devastata dal fuoco, almeno 60 morti e 556 feriti negli incendi nei dintorni di Atene: migliaia di persone in fuga Continua a leggere L'articolo Grecia devastata dal fuoco, almeno 60 morti e 556 feriti negli incendi nei dintorni di Atene: migliaia di persone in fuga proviene da NewsGo.

Giappone - mai così caldo : oltre 41 gradi. 40 morti - Migliaia di persone in ospedale : Un’ondata di caldo senza precedenti sta mettendo in ginocchio il Giappone. A Kumagaya, a circa 80 chilometri a nord di Tokyo le temperature hanno raggiunto i 41,1 gradi: si tratta del livello più alto mai registrato dall’Agenzia meteorologica nazionale. Il record precedente risaliva al 12 agosto del 2013 nella città di Shimanto, nella prefettura di Kochi a sud ovest dell’arcipelago, con 41 gradi. Le vittime, dall’inizio ...