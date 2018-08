Meteo | piogge e calo delle temperature al Nord Ma nel weekend torna l’afa da bollino

Allerta Meteo Toscana : ancora piogge e temporali fino a sera : ”Continua fino alle 21 di sta sera l’instabilità climatica già in atto nelle ultime 24 ore. La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un bollettino di vigilanza meteo con codice giallo per piogge e temporali , valido fino alle 21 di sta sera , mercoledì 8 agosto”. Lo comunica la Regione Toscana . ”Aumento dell’instabilità durante le ore pomeridiane sulle zone interne con rovesci e temporali sparsi, localmente ...

Allerta Meteo Campania : piogge e temporali dalle 14 alle 20 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di alle rta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo valevole d alle 14 alle 20 di oggi sulle seguenti aree: Zona 1(Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e Matese); Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio). In particolare, sono previste ...

Meteo - allerta caldo in 11 città. Ma nel weekend arrivano le piogge : Meteo , allerta caldo in 11 città. Ma nel weekend arrivano le piogge Il massimo livello di rischio è atteso da Roma a Trieste. La situazione dovrebbe migliorare nel corso del prossimo fine settimana, con il passaggio della coda di una perturbazione atlantica. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Meteo - allerta caldo in 11 città. Ma nel weekend arrivano le piogge - : Il massimo livello di rischio è atteso da Roma a Trieste. La situazione dovrebbe migliorare nel corso del prossimo fine settimana, con il passaggio della coda di una perturbazione atlantica. LE ...

Allerta Meteo Campania : domani criticità “gialla” per piogge e temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’ Allerta Meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica “gialla” valida dalle 11 alle 20 di domani su tutto il territorio. Sono previste “precipitazioni da locali a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali “. La Protezione civile, precisa che “i fenomeni temporaleschi saranno ...

Previsioni Meteo Europa : super caldo sulla Penisola Iberica - la Francia - l’Italia e la Scandinavia - piogge ad est [DETTAGLI] : Un debole fronte freddo porterà rovesci sulla Francia settentrionale e il nord-est della Penisola Iberica oggi, lunedì 30 luglio, ma gran parte di Spagna, Portogallo e Francia vivranno condizioni calde, asciutte e soleggiate. Le temperature tra 34-37°C o super iori caratterizzeranno la Spagna centro-meridionale e l’estremo sud della Francia . Per quanto riguarda il nostro Paese, si attendono temporali localizzati sulle Alpi occidentali e l’Italia ...

Eclissi del 27 luglio - insieme alla “Luna di sangue” anche Marte - Saturno e piogge di Meteo re [DETTAGLI] : Questa settimana, fino al 29 luglio , sarà memorabile dal punto di vista degli eventi astronomici. Gli appassionati dello spazio potranno osservare diversi eventi verificarsi simultaneamente venerdì 27 luglio , quando nel cielo saranno protagonisti l’ Eclissi totale di luna, Marte in opposizione e la pioggia di meteore delle Delta Acquaridi al suo apice. Accadranno parecchie cose nel cielo venerdì 27, ma il resto della settimana non sarà da ...

Meteo : ultime piogge - poi torna l’estate. Anticiclone Nerone pronto a infiammare l’Italia : Secondo gli esperti Meteo da oggi il tempo cambierà ancora una volta, con la rimonta dell'alta pressione che riporterà il sole più o meno ovunque. Dopo il calo degli ultimi giorni anche le temperature torneranno a misurare valori vicini o sopra i 30 gradi al Centro-Nord. Ancora qualche grado in meno invece al Sud.Continua a leggere

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” per piogge e temporali : La Protezione civile della Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo di colore “Giallo” valido a partire dalle 8 di domani mattina su tutto il territorio regionale per piogge e temporali. Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali.L’Allerta durerà fino alle 20 di domani sera su tutta la Campania per “fenomeni temporaleschi caratterizzati da ...