Meteo che scegli | tempo che trovi – Serena Giacomin

Previsioni Meteo - Agosto prende una brutta piega : altro che estate - forte maltempo e violenti temporali anche a Ferragosto [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Per Ferragosto 3bMeteo assicura che in Sardegna ci sarà ancora tempo instabile e soleggiato : Prosegue la fase instabile sulla Sardegna con temporali anche forti. L'alta pressione nord africana resta sbilanciata verso l'Europa occidentale permettendo a correnti a instabili di raggiungere l'...

Meteo - torna l'allerta caldo : 12 città con il bollino rosso C'è anche Roma : Sale l'allerta caldo e aumenta il numero di centri urbani contrassegnati con il 'bollino rossò, con cui il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute indica il massimo livello di ...

Meteo - via alla settimana di caldo "no stop" : si suderà anche di notte : Ci aspetta una settimana in cui l'anticiclone africano reciterà un ruolo da protagonista. Il termometro arriverà a toccare...

Meteo : dagli autisti dei pullman in gonna ai 40°C degli ospedali - ecco 7 cose che dimostrano il caldo che sta soffocando l’Europa : Gran parte d’Europa è nella morsa di una forte ondata di caldo. Dalle renne in spiaggia in Finlandia, agli autisti dei pullman in Belgio, agli ospedali, ecco 7 cose che dimostrano il super caldo nel Vecchio Continente. 1. l’Europa meridionale è bollente Spagna, Portogallo e Francia meridionale stanno affrontando temperature record. Il Portogallo ha superato i 45°C in questi giorni e il weekend si preannuncia ancora più incandescente, con alcuni ...

Previsioni Meteo - l’ondata di caldo in Europa proseguirà anche la prossima settimana : temperature altissime e rischio incendi : La fatale e potenzialmente storica ondata di caldo in atto rimarrà sull’Europa occidentale fino all’inizio della prossima settimana, spiega AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. In Spagna sono già 2 le vittime del forte caldo. Le temperature sono salite di 6-12°C sopra la media dalla Penisola Iberica alla Germania e alla Polonia ieri, 3 agosto, e condizioni simili sono attese per oggi. Le massime raggiungeranno i 29°C a ...

Allerta Meteo Estofex : rischio di alluvioni lampo - forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni sull’Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 per alluvioni lampo, forti raffiche convettive di vento e grandine di grandi dimensioni per l’Italia, le Alpi, la Corsica e i Balcani. Stesso livello di Allerta per il Mar Ionio e il Mar Tirreno nordoccidentali per trombe marine. Un flusso zonale si rafforza sulle Isole Britanniche e la Scandinavia. Un’aria marittima leggermente più fresca si ...

Meteo - dopo il grande caldo arrivano temporali e grandine : allerta anche a Roma : dopo il grande caldo, arrivano i temporali. Qualche rovescio ha già raggiunto nelle scorse ore le nostre regioni settentrionali, raggiungendo anche le pianure e mitigando un pò il grande caldo di ...

Allerta caldo - bollino rosso in 18 città. Ma arrivano grandine e temporali - anche a Roma - Previsioni Meteo : caldo torrido e bollino rosso in 18 città italiane con temperature record e frequenti e prolungate ondate di calore che possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ...

Meteo Italia - Ancora gran CALDO anche la prossima settimana : Napoli - Il gran CALDO allenterà un pochino la morsa da giovedì al Centro Nord, ove tuttavia il clima rimarrà Ancora CALDO e a tratti afoso. Le massime perderanno qualche grado ma già domenica torneranno a toccare i 36/37°C in Emilia Romagna, 32/34°C altrove. anche sulle Tirreniche centro settentrionali ci sarà una lieve flessione da domani, specie in Toscana, ove tuttavia domenica si torneranno a sfiorare i ...

Meteo. Forti temporali al Nord - dal pomeriggio in arrivo anche al Centrosud : Milano - Nella serata di mercoledì Forti fenomeni temporaleschi hanno investito parte del Nord, in particolare la medio-alta Lombardia, dove locali nubifragi hanno colpito le province di Lecco, Bergamo, la Brianza e la Valtellina, con picchi pluviometrici anche fino a 80/100mm sulle Orobie. In Piemonte locali intensi temporali hanno interessato l'alta Valsusa e le Valli di Lanzo. I fenomeni poi si sono estesi anche al Nordest, ...

Previsioni Meteo - incredibile ondata di caldo in arrivo su gran parte d’Europa - temperature pazzesche in Spagna e Portogallo [MAPPE] : 1/15 ...