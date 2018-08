: #Messico, rinvenuti 10 cadaveri in casa - CyberNewsH24 : #Messico, rinvenuti 10 cadaveri in casa - TelevideoRai101 : Messico, rinvenuti 10 cadaveri in casa -

Almeno 10, 7 dei quali in una fossa comune, sono stati trovati in una abitazione nello stato occidentale messicano di Jalisco. La polizia di Tlajomulco è intervenuta dopo una segnalazione di un vicino e ha trovato i corpi di tre uomini. Le successive ricerche hanno portato al ritrovamento di almeno altri 7sepolti nel cortile. Da giugno almeno 45sono stati trovati in fosse comuni e proprietà della zona metropolitana di Guadalajara, vittime della guerra tra gruppi criminali.(Di giovedì 9 agosto 2018)