Meredith in Grey’s Anatomy 15 avrà un nuovo amore | Krista Vernoff smentisce ABC e

In Grey’s Anatomy 15 una nuova storia per Meredith? La ABC rispetta i desideri di Ellen Pompeo : La stagione dell'amore coinvolgerà tutti i personaggi di Grey's Anatomy 15? Secondo il network ABC, qualcuno resterà ne fuori. Il presidente del canale americano, Channing Dungey, ha chiarito, una volta per tutte, la ferma posizione di Ellen Pompeo nei riguardi della sua protagonista. Meredith resterà ancora single, almeno per il momento. Durante il Television Critics Assoc. summer press tour, Dungey ha svelato a TV Line: “Meredith avrà un ...

Chris Carmack in Grey’s Anatomy 15 - l’attore di Nashville sarà il nuovo amore di Meredith? : Terminato Nashville, arriva Chris Carmack in Grey's Anatomy 15. La stagione dell'amore - così è stata definitivo il quindicesimo capitolo del medical drama - viene inaugurata con l'arrivo dell'attore in qualità di recurring. Carmack ha appena detto addio a Netflix, dove, per sei stagioni, ha interpretato il cantante country gay Will Lexington, e ora si prepara ad approdare al Seattle Grey Sloan Memorial. Il nome del suo personaggio è ancora ...