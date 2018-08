Merci pericolose | ecco leggi da rispettare per chi le trasporta “Ma sui turni non ci

Trasporto Merci pericolose : la strada per avere conducenti e mezzi sicuri esiste - ma c'è chi la evita : A garantire che questo accada deve essere la politica, attraverso controlli mirati sui veicoli sia italiani sia stranieri, per prevenire il più possibile possibili incidenti come quello avvenuto a ...

Incendio Bologna : così regole per trasporto Merci pericolose : Obbligo di avere a bordo del mezzo un documento di trasporto, istruzioni scritte per sapere come comportarsi in caso di emergenza, pannelli ed etichette di identificazioni delle sostanze e del ...