Mercato | Real Madrid | Perez non cita Modric ma avvisa | Qui solo i migliori al

CalcioMercato 2018 - Modric e Real Madrid : una strategia di "posizione" : un mind games, ormai quello fra Modric e il Real Madrid. Un braccio di ferro cerebrale a chi regge di più la pressione, a chi fa il primo passo o la prima mossa. Ed è inutile lanciarsi in previsioni. ...

Impazza il Mercato dei portieri : Kepa 80 milioni da record - Courtois ufficiale al Real : Kepa 80 milioni- Dopo la firma di Alisson al Liverpool, continua a tener banco il mercato dei portieri. ufficiale il trasferimento da record di Kepa dall’Atl. Bilbao al Chelsea per 80 milioni di euro. Un trasferimento clamoroso che colloca il portiere nel gradino più alto dei portieri più cari della storia del calcio. Kepa abbatte […] L'articolo Impazza il mercato dei portieri: Kepa 80 milioni da record, Courtois ufficiale al Real ...

CalcioMercato : Thibaut Courtois al Real Madrid - Mateo Kovacic in prestito al Chelsea : Mateo Kovacic al Chelsea e Thibaut Courtois al Real Madrid, affare fatto e ufficializzato. Sarri avrà il suo rinforzo a centrocampo, qualità in regia, mentre Lopetegui il suo portierone, preso per 40 ...

CalcioMercato : Modric rompe con Real - è muro contro muro con il club. Il croato vuole l’Inter [DETTAGLI] : INTER Modric- Il croato oggi si è presentato regolarmente a Valdebebas con la promessa di avere a breve una risposta dal Real sulla sua volontà di essere ceduto ai nerazzurri. Nel pomeriggio ha incontrato José Angel Sanchez, numero due del club il quale ha risposto che la volontà del club è quella di trattenerlo. Modric vuole incontrare il presidente blanco Florentino Perez e il faccia a faccia potrebbe avvenire entro sabato. La situazione ...

CalcioMercato Inter : slitta a domani l'incontro Modric - Real Madrid : Saranno due giorni importanti per il futuro professionale di Luka Modric: ieri 7 agosto il giocatore è ritornato dalle vacanze ed ha incontrato i suoi agenti Vlado Lemic e Pedrag Mijatovic e già da stamattina ha iniziato la preparazione con il Real Madrid, mentre il presidente Perez è negli Stati Uniti con la squadra, impegnata nell'International Champions Cup. domani ci sarà questo atteso faccia a faccia fra il presidente ed il giocatore, solo ...

MODRIC ALL'INTER/ Ultime notizie : il Real Madrid pubblica il video del rientro del croato - segnale di Mercato? : MODRIC ALL'INTER, Ultime notizie: oggi Luka incontra Perez, è il giorno decisivo? Il meeting con il presidente del Real Madrid dirà se il croato può diventare nerazzurro(pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 17:12:00 GMT)

CalcioMercato Real Madrid - se parte Modric chi arriva? In corsa Eriksen - Thiago e Milinkovic-Savic : La premessa è che il condizionale è d'obbligo. Se parte Luka Modric, chi ne raccoglierà l'eredità della maglia numero 10 nel Real Madrid? In Spagna se ne stanno già interrogando e Marca , il giornale ...

CalcioMercato Chelsea - arriva Kepa : il portiere più caro di sempre. Courtois al Real Madrid? : Dalla Spagna arrivano conferme, e anche Marca lo scrive. Kepa verso il Chelsea di Sarri, che pagherà la clausola di 80 milioni e lo trasformerà nel portiere più pagato della storia. Lui, fino a ...

CalcioMercato Inter - che schiaffo del Real Madrid : ecco l’ultima trovata dei blancos nel caso Modric [FOTO] : Il club di Florentino Perez ha scelto Luka Modric come testimonial della terza maglia color corallo, una foto che comunque pare essere precedente alla situazione attuale Continua a tenere banco la situazione Modric, diventata ormai una guerra di nervi tra l’Inter e il Real Madrid. Il club nerazzurro attende il confronto tra il croato e Florentino Perez, puntando sulla volontà del giocatore di lasciare la Casa Blanca. Di tutta ...

CalcioMercato : Courtois verso il Real - Chelsea su Oblak : Il valzer dei portieri è appena cominciato e promette sorprese. Il Chelsea a breve dovrebbe rimanere senza portiere, perché Thibaut Courtois è fermamente deciso a tasferirsi nel Real Madrid, come ripete ormai da mesi. Per questo il club di Londra ha già pronti 100 milioni per coprire interamente la clausola rescissoria di Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid. A ore la situazione si sbloccherà, garantisce il Mundo deportivo, dopo ...

CalcioMercato Real Madrid - Kovacic non si allena : vuole la cessione : Una volontà precisa, lasciare il Real Madrid. E' deciso Mateo Kovacic, che dopo aver goduto delle vacanze post-Mondiali è rientrato al centro sportivo di Valdebebas, dove il club spagnolo si sta ...

CalcioMercato Milan – “Non mi alleno più” - Kovacic rompe con il Real Madrid : ecco la clamorosa richiesta : Mateo Kovacic rompe con il Real Madrid e chiede a gran voce la cessione: il Milan monitora con attenzione la situazione del centrocampista croato Mateo Kovacic non si allenerà più con il Real Madrid fin quando non verrà definito il suo futuro. È questo l’ultimatum che, secondo Marca, il centrocampista croato avrebbe fatto pervenire al club spagnolo. Kovacic vorrebbe essere ceduto, visto lo scarso minutaggio avuto la scorsa stagione e ...

CalcioMercato Real Madrid - tre alternative per il dopo Modric : TORINO - Le alternative a Modric sono difficili da trovare. Le qualità uniche del giocatore sono il primo ostacolo, ovviamente, ma poi c'è anche l'opzione economica da valutare anche per un grande ...

Juve cede al Real Madrid. Allegri : "Mercato? Siamo già competivi così" : I bianconeri battuti in rimonta dal Real Madrid per 3 a 1. "Dovevamo finirla 1 a 0: in 14 minuti abbiamo tre gol. Forse l'abbiamo giocata con poca attenzione", sottolinea Chiellini