Mel B divorzia da Stephen Belafonte | ma lui vince in tribunale

tvzap.kataweb

(Di giovedì 9 agosto 2018) Non è stato esattamente un trionfo per Mel B, ma finalmente l’ultimo atto della lunga battaglia legale per il divorzio daè stato scritto. A riportare la notizia è il sito Tmz.com, che fornisce i dettagli della vicenda iniziata quando, dopo 10 anni di matrimonio, i due si erano separati nel 2017 con tanto di accuse da parte della ex Spice Girl di violenze domestiche subite dall’uomo (che avrebbe avuto una relazione anche con la tata, la quale ha denunciato la cantante per diffamazione) e che sono cadute per mancanza di prove concrete. Mel B, le conseguenze del divorzio Una vittoria per, cui la ex moglie deve ora versare 5mila dollari al mese per il mantenimento della figlia in comune Madison (nata nel 2011) e 15mila dollari al mese di alimenti. A suo carico inoltre anche le spese legali dell’ex marito, che ammontano a 350mila dollari. Come ...