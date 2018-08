Mediobanca | non sprecare ripresa 2017

Unipol e le lucrose commissioni Mediobanca non è più il salotto L'esercizio del potere resta in Rcs : Mediobanca ha chiesto in questi giorni all'Antitrust di rivedere le misure imposte nel 2012 in relazione al suo ruolo di advisor nel salvataggio di FonSai (oggi UnipolSai) da parte di Unipol, in vista della definitiva pulizia di bilancio e accasamento di Unipol Banca (probabilmente con Bper Banca). Operazione che potrebbe portare poi a una fusione Unipol-UnipolSai, generando corpose commissioni per gli intermediari coinvolti ai vari ...