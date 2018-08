Medici e operatori della sanità aggrediti Ecco il Ddl Grillo

F1 - Niki Lauda sta meglio dopo il trapianto polmonare. Medici soddisfatti del decorso postoperatorio : Arrivano buone notizie dall'Allgemeines Krankehaus di Vienna, l'ospedale in cui è ricoverato Niki Lauda . L'ex Campione del Mondo di Formula Uno ha subito un trapianto polmonare lo scorso 2 agosto e le sue condizioni fisiche sono fortunatamente andate migliorando nel corso dei giorni come riporta il bollettino diffuso oggi ...

F1 - Niki Lauda sta meglio dopo il trapianto polmonare. Medici soddisfatti del decorso postoperatorio : Arrivano buone notizie dall’Allgemeines Krankehaus di Vienna, l’ospedale in cui è ricoverato Niki Lauda. L’ex Campione del Mondo di Formula Uno ha subito un trapianto polmonare lo scorso 2 agosto e le sue condizioni fisiche sono fortunatamente andate migliorando nel corso dei giorni come riporta il bollettino diffuso oggi dalla struttura. I Medici, infatti, si sono dichiarati molto soddisfatti di come stia procedendo il decorso ...