Mediaset Extra | il cartello d' interruzione delle trasmissioni con il logo dei Mondiali

30 anni di Casa Vianello : Mediaset Extra celebra l'anniversario : E' il 17 gennaio 1988 quando su Canale 5 iniziano le avventure di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello nella loro amata Casa Vianello. Diamo un po' di numeri: 16 sono le stagioni che l'hanno bollata come sit-com italiana più longeva di sempre, 338 le puntate registrate e mandate in onda tra il 1988 ed il 2007, due le reti televisive che hanno ospitato le rocambolesche situazioni della coppia: Canale 5 (fino al 2005) e su Rete 4 per le ...

Legends Super Cup - la finale Italia-Russia in diretta su Mediaset Extra HD : Venerdì 13 luglio, alle ore 17.00 in diretta su Mediaset Extra e Mediaset Extra HD (canali 34 e 534 del digitale terrestre)e in live streaming su SportMediaset andrà in onda “Italia-Russia”, finale della “Legends Super Cup”, il torneo di calcio a 6 in cui si sfidano le squadre composte dalle st...

Graziani e Collovati Show. La vera sorpresa dei Mondiali è su Mediaset Extra : Diversi, opposti, ma incredibilmente complementari. Straripante uno, rigido e permalosissimo l’altro. Eppure irresistibili, in un continuo cercarsi e stuzzicarsi che ha reso decisamente originale quest’edizione di Mai dire Mondiali.Ciccio Graziani e Fulvio Collovati ci sono sempre, o quasi. Seduti vicini sul divano rosso, i due campioni del mondo dell’82 hanno costruito il loro feeling strada facendo.prosegui la letturaGraziani e ...

#MondialiMediaset - gli ultimi 4 posti per la 2a fase. Diretta Tv Italia 1 - Canale 20 ed Extra : Il Mondiale di Russia 2018 entra nel vivo con la terza giornata della fase a gironi nei giorni G ed H. Il tempo per sbagliare è terminato: questo turno decreterà le migliori sedici nazionali al mondo, che accederanno alla fase ad eliminazione Diretta del torneo. Uno spettacolo visibile su Italia 1, Canale 20 che scende in campo in questo Mondiale e Mediaset Extra FIFA World Cup....

#MondialiMediaset - Germania e Brasile cercano gli ottavi. Diretta Tv Italia 1 - Canale 20 - Extra : Il Mondiale di Russia 2018 entra nel vivo con la terza giornata della fase a gironi nei giorni E ed F. Il tempo per sbagliare è terminato: questo turno decreterà le migliori sedici nazionali al mondo, che accederanno alla fase ad eliminazione Diretta del torneo. Uno spettacolo visibile su Italia 1, Canale 20 che scende in campo in questo Mondiale e Mediaset Extra FIFA World Cup</strong...

#MondialiMediaset - gironi C e D con Francia e Argentina. Diretta Tv Italia 1 - Canale 20 ed Extra : Il Mondiale di Russia 2018 entra nel vivo con la terza giornata della fase a gironi nei giorni C e D. Il tempo per sbagliare è terminato: questo turno decreterà le migliori sedici nazionali al mondo, che accederanno alla fase ad eliminazione Diretta del torneo. Uno spettacolo visibile su Italia 1, Canale 20 che scende in campo in questo Mondiale e Mediaset Extra FIFA World Cup</strong...

#MondialiMediaset - verdetti nei giorni A e B. Su Mediaset Extra diretta alternata dei match : Il Mondiale di Russia 2018 entra nel vivo con la terza giornata della fase a gironi. Il tempo per sbagliare è terminato: questo turno decreterà le migliori sedici nazionali al mondo, che accederanno alla fase ad eliminazione diretta del torneo. Uno spettacolo visibile su Italia 1, Canale 20 che scende in campo in questo Mondiale e Mediaset Extra FIFA World Cup. In occasion...

Mondiali 2018 - su che canale vedere Mediaset Extra e Canale 20. Come risintonizzare il digitale terrestre : Tutte le partite dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, sui canali Mediaset. Il Biscione è riuscito a fare questo regalo a tutti gli appassionati del grande calcio internazionale e ai tifosi che potranno gustarsi così tutti gli incontri comodamente sul divano o in qualsiasi altro posto si trovino grazie all’ausilio di cellulari e tablet. Sono stati rivelati i canali su cui si potranno vedere le ...

Mondiali 2018 - su che canale vedere le partite con il commento della Gialappa’s. Il programma e gli orari su Mediaset Extra : I Mondiali 2018 di calcio saranno da vivere tutti in compagnia, l’evento sportivo più importante dell’anno merita una copertura totale e capillare, l’intera manifestazione sarà seguita minuto per minuto da Mediaset che trasmetterà tutte le partite in diretta tv, gratis e in chiaro. Un grande regalo per tutti gli appassionati del grande calcio internazionale che potranno così gustarsi tutti gli incontri comodamente seduti in ...

#MondialiMediaset - si parte! Russia - Arabia Saudita (diretta Canale 5 HD e Mediaset Extra HD) : L’attesa è finita. Giovedì 14 giugno 2018, prende il via il Mondiale di Russia 2018. Su Mediaset, in esclusiva assoluta, si potranno vedere in diretta e in alta definizione tutte le 64 partite della competizione, a cominciare dal match inaugurale “Russia-Arabia Saudita”, in onda su Canale 5 alle 17.00 (ora italiana). La sfida, in programma allo stadio Luzhniki di Mosca, sarà trasmessa anche su ...

Mondiali 2018 in tv su Mediaset. Canale 20 e Mediaset Extra : come risintonizzare il digitale terrestre. La guida completa : Tutte le partite dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv su Mediaset, in gratis e in chiaro: un’esperienza di visione davvero unica per tutti gli appassionati che potranno seguire comodi in poltrona e in qualsiasi posto si trovano tutti gli incontri della rassegna iridata. L’evento si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio e si preannuncia altamente spettacolari con le migliori 32 Nazionali pronte a darsi ...

E' iniziata la programmazione di Mediaset Extra Mondiale : All'alba delle 6 di oggi, domenica 10 giugno 2018, Mediaset e il suo canale tematico Mediaset Extra ha acceso i motori sul suo primo Mondiale di calcio 24 ore su 24 e sul racconto che la coinvolgerà direttamente fino al 15 luglio prossimo, essendo official broadcaster o, per parlarci chiaro, tv ufficiale per l'Italia a trasmettere tutte e 64 le partite del torneo.La marcia di avvicinamento al primo calcio d'inizio che sarà giovedì 14 ...