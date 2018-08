Marsala | gli appuntamenti fino a mercoledì a partire da questa sera

Marsala. IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA SEI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE. APPROVATO L'AFFIDO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA : Due delibere approvate e altrettante accontonate; un atto di indirizzo e un ordine del giorno votati all'unanimità. È quanto si registra al seguito dei lavori del CONSIGLIO COMUNALE di Marsala, in ...

SSD Marsala Calcio : Si presenta Domenico Cottone : Sposato il progetto - c´è entusiasmo e voglia di far bene : Col passare del tempo, ho maturato la voglia di misurarmi col mondo del Calcio in prima persona, e nonostante diversi abboccamenti con varie Società siciliane, non ero ancora riuscito a trovare il ...

Marsala - gli appuntamenti del mese di agosto tra musica - teatro - cinema e sport : A queste si aggiunge una nuova iniziativa nelle Antiche Saline Genna di contrada Spagnola: 'A scurata, Cunti e Canti al calar del sole', con spettacoli teatrali e musicali. Anche nel centro storico, ...

Marsala - il consiglio comunale discute sulla variante per un impianto di biomassa : ...sulla presenza in Aula del sindaco Di Girolamo o in alternativa del vicesindaco Agostino Licari - oggi entrambi fuori sede per altri impegni istituzionali - per conoscere la volontà politica dell'...

Marsala - il consigliere Ferreri chiede il recupero del decoro di Piazza Fiera a Strasatti : Il recupero del decoro di Piazza Fiera a Strasatti è al centro di una interrogazione del consigliere comunale di Marsala, Calogero Ferreri, che chiede al sindaco e all'amministrazione di intervenire ...

Marsala - giovedì 24 luglio al Carmine la presentazione del libro Sono nata Badalamenti : Il libro è il racconto di quel periodo, di quella famiglia conosciuta in tutto il mondo. E c'è poi un cognome, Badalamenti, così pesante da portare: in Sicilia, in Brasile, in Inghilterra. Il ...

Marsala - Festival del tramonto III - in scena la "Meraviglia" che ha il sapore di... : Venerdì 20 al via con Villaggio del Gusto, 'Giochi senza barriere' e concorso canoro 'Raggi di note', motoraduno del Motoclub Marsala FMI 'R. Pasolini. Sabato 21 Fit in Out de L'altra Palestra e in ...

Marsala - il consigliere Aldo Rodriquez propone la Sagra della Vendemmia : ... quasi sempre, sono rimaste fine a se stesse e non hanno portato dei significativi riscontri né ai produttori né ai nostri agricoltori e all'intero comparto vitivinicolo né, tantomeno, all'economia ...

Marsala - Consiglio Comunale : approvati tre atti deliberativi : ... rammaricandosi per un modus operandi sulla scelta degli spettacoli che non condivide. Sull'Estate Marsalese ha lamentato il mancato confronto con il Consiglio anche il consigliere Galfano, ...