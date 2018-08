Margherita Panziera oro nei 200 dorso

Piero Codia e Margherita Panziera/ Chi sono i due italiani d'oro : trionfi clamorosi agli Europei di nuoto : Piero Codia e Margherita Panziera, chi sono i due italiani d'oro: trionfi clamorosi agli Europei di nuoto a Glasgow. Le ultime notizie sui due nuotatori azzurri(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 18:43:00 GMT)

Nuoto - Europei 2018 : Margherita Panziera chiamata all’esame di maturità nella finale dei 200 dorso : Ultima giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna), sede degli Europei 2018 di Nuoto. Margherita Panziera sarà una delle carte migliori che l’Italia si giocherà quest’oggi. La ragazza di Montebelluna si è confermata su livelli molto alti nel corso delle semifinali dei 200 dorso donne siglando il crono di 2’07″27 e conquistandosi la corsia 4 della finale. Una prova di grande ...

Nuoto - Europei 2018 : Fabio Scozzoli e Alessandro Miressi nella finale della 4×100 mista mista. Aprirà Margherita Panziera : Svelato il quartetto che prenderà parte alla finale della 4×100 mista mista della quarta giornata degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna). Dopo che al mattino a qualificare l’Italia all’atto conclusivo erano stati Matteo Restivo (dorso), Arianna Castiglioni (rana), Elena Di Liddo (farfalla) e Luca Dotto (stile libero), i tecnici hanno deciso di apportare alcune modifiche per cercare di centrare il podio. Ebbene, ...

Nuoto - Europei 2018 : batterie 6 agosto. Simona Quadarella in scioltezza - ottima Margherita Panziera : Quarta giornata di gare, al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), degli Europei 2018 di Nuoto. Questa mattina si sono tenute le batterie delle specialità in piscina. Andiamo a raccontarvi i risultati del darsi in vasca. 200 stile libero uomini Le fatiche della 4×200 stile libero maschile si fanno sentire nei ragazzi italiani, stupendi ieri con un bronzo inaspettato. Solo Filippo Megli ritroveremo, infatti, in ...

Nuoto - Europei 2018 : Margherita Panziera in cerca della consacrazione a Glasgow : Il conto alla rovescia sta per terminare e dal 3 agosto, fino al 9, gli assi della piscina del Vecchio Continente si sfideranno per centrare il bersaglio grosso e conquistare il meglio possibile a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia si presenta con tante ambizioni e con alcune assenze. I forfait di Gabriele Detti e di Nicolò Martinenghi peseranno sulla prestazione di squadra ma la compagine guidata dal direttore tecnico Cesare Butini ha ...

Nuoto - Europei 2018 : Margherita Panziera al bivio della carriera. La grande occasione per il salto di qualità : La corsa alla successione di Federica Pellegrini come leader della squadra femminile italiana di Nuoto è iniziata e la volata a tre ad altissimi livelli è lanciata: lo scettro potrebbe passare a Simona Quadarella, in grande crescita nel mezzofondo dopo l’exploit dello scorso anno a Budapest con il bronzo mondiale, oppure restare in Veneto con Ilaria Cusinato che sembra lanciatissima nei misti e si migliora ogni volta che scende in vasca, ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Margherita Panziera altro record italiano! Sbriciolato il primato dei 200 dorso di Alessia Fillip : Lo si era capito già da qualche tempo che Margherita Panziera era un’atleta in evoluzione. Sarà stata la medaglia nella rassegna continentale di Copenhagen (Danimarca), oppure le vittorie negli Assoluti di Riccione 2018, ma l’azzurra è una nuotatrice di sicuro affidamento. Nella piscina del Foro Italico, a Roma, la finale dei 200 dorso donne è stato un assolo della ragazza di Montebelluna e, dopo il record italiano delle due vasche ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : super Margherita Panziera! Record italiano nei 100 dorso a Roma : Margherita Panziera continua nel suo periodo di grazia in vasca. Dopo i riconoscimenti internazionali agli Europei di Copenhagen 2017 (Danimarca) ed ai Giochi del Mediterraneo 2018, l’azzurra mette il proprio sigillo anche nella piscina del Foro Italico a Roma, nella seconda giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. 59″80, migliorato il Record italiano che le apparteneva (59″96), nei 100 dorso odierni. Un passaggio in ...