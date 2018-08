Marco Carta | «Non era un' ulcera | ci stavo per lasciare le penne» | ora la verità

Marco Carta parla dopo l’intervento : “Ho temuto di non risvegliarmi. Ci stavo lasciando le penne” : Marco Carta è tornato a parlare dell’intervento allo stomaco che ha subito all’inizio dell’estate. Il cantante ha mostrato su Instagram la cicatrice e in un’intervista al settimanale Nuovo Tv ha rivelato che non si è trattato di un’ulcera, come era stato inizialmente dichiarato.”Sono ancora qua e ringrazio” ha detto ai suoi fan, rassicurandoli sulle sue condizioni di salute. “Sarà una cicatrice che ...

Marco Carta parla della sua operazione allo stomaco : “Non era un’ulcera” Ecco la sua intervista. : Marco Carta parla della sua operazione allo stomaco: “Non era un’ulcera” Marco Carta è tornato a parlare della sua operazione allo stomaco e l’ha fatto dalle pagine del settimanale Di Più. Il cantante ha rivelato di aver avuto paura di non risvegliarsi dall’operazione ed ha anche aggiunto che non si trattava di un’ulcera. Per adesso Marco non vuole rivelare la malattia che ha avuto, ma ha detto che sta curando la ferita, perché vuole che si ...

Marco Carta e l’intervento : ‘Ci stavo per lasciare le penne’ : “Non era un’ulcera. Diciamo che al momento non mi va di entrare nei dettagli dell’intervento. Ci hanno già pensato i medici”. Marco Carta torna a parlare dell’intervento allo stomaco subito a fine giugno, quando era stato ricoverato allarmando i fan. Il cantante lanciato da Amici non aveva mai specificato la natura dell’operazione, ma era stata la nonna a parlare di un’ulcera. Ora, però, dopo qualche ...

Marco Carta dopo l’operazione ho avuto paura : Marco Carta torna a parlare dopo l’operazione a cui è stato sottoposto e di cui ha informato i fan attraverso il suo account Instagram: “Quando ci stai per lasciare le penne, capisci che viviamo dando la priorità alle cose sbagliate ha raccontato al settimanale “NuovoTv”. Ho capito che quando si ha la salute, basta davvero rimboccarsi le maniche per ricominciare” “Ho temuto di non risvegliarmi”. Si è parlato di ulcera: “Quella dell’operazione ...

Da Abatantuono a Marco Carta - due di picche alla Blasi per il GFvip : Ilary Blasi prende l'ultima tintarella tra gite in barca con le amiche e giornate in spiaggia a Sabaudia prima di rituffarsi nel Grande Fratello Vip edizione numero 3 in onda da lunedì 23 settembre. ...

Marco Carta dopo l'operazione : "Non mi va di entrare nei dettagli dell'intervento" : Marco Carta è tornato a parlare dell' intervento allo stomaco che ha subito all'inizio dell'estate: il cantante, in un'intervista al settimanale Nuovo Tv , ha voluto chiarire che non si è trattata di ...

Marco Carta rivela : “Stavo per morire” : “Stavo per morire”: con queste parole Marco Carta gela i fan, raccontando la terribile verità dietro il suo ricovero di qualche tempo fa. Il cantante era finito in ospedale e sottoposto ad un’operazione d’urgenza per quella che era stata indicata come un’ulcera. In realtà si trattava di una patologia molto più grave, tanto da mettere a rischio la vita di Marco Carta. Oggi l’artista sardo sta bene e si sta ...

Marco Carta : "Quando ci stai per lasciare le penne - capisci che dai la priorità alle cose sbagliate" : Marco Carta, che vedremo prossimamente in tv come giudice nel talent show iBand che andrà in onda su La5, è stato recentemente operato allo stomaco. Il cantante sardo, fino ad ora, ha preferito non entrare nei dettagli, scegliendo di concentrarsi, più che altro, sui motivi scatenanti che l'hanno costretto al ricovero in ospedale.Anche in occasione dell'intervista al settimanale Nuovo Tv, Marco Carta ha sostanzialmente parlato di troppo ...

“Non era un’ulcera”. Marco Carta torna a parlare dell’operazione e spaventa i fan : Un intervento al quale si era sottoposto in passato e che aveva spaventato i fan, alla ricerca di notizie che facessero loro capire costa stava succedendo al loro beniamino. Marco Carta è tornato proprio in questi giorni a parlare dell’intervento che ha dovuto effettuare nelle scorse settimane allo stomaco. Uno spavento decisamente non da poco quello che si è trovato a vivere il cantante, che è stato operato d’urgenza. Oggi ...

Marco Carta operazione allo stomaco e cicatrice : “Non era un’ulcera” : La cicatrice di Marco Carta dopo l’operazione allo stomaco: “Non era un’ulcera” Marco Carta è tornato a parlare dell’intervento allo stomaco subìto qualche settimana fa. Un grande spavento per il cantante, che è stato operato d’urgenza. Oggi l’ex vincitore di Amici sta meglio e sta cercando di rimettersi in forma in vista dei prossimi impegni […] L'articolo Marco Carta operazione allo stomaco e ...

Soleil Sorgè è incinta? / La foto su Instagram scatena il gossip - la fidanzata di Marco Cartasegna risponde! : Soleil Sorgè è incinta? La fidanzata di Marco Cartasegna, volto di Uomini e Donne, smentisce con ironia il gossip nato da una foto postata su Instagram(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:36:00 GMT)

Boato in via Marconi - bomba carta davanti ad un pub nel Napoletano : Casoria 'Il cielo è diventato rosso, il palazzo ha tremato' è il racconto di una notte di paura in via Marconi per lo scoppio di una bomba carta davanti l'entrata del pub Burger Time. La paninoteca è ...

Marco Carta in tour/ Dopo il ricovero e l'intervento torna a cantare : date e dettagli : Marco Carta è pronto a tornare in tour e alla musica Dopo il ricovero e l'intervento che aveva mandato in tilt i suoi fan. Ecco tutti i dettagli sul suo ritorno(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 12:56:00 GMT)

Marco Carta riprende il tour dopo l’intervento : Marco Carta torna con il ‘Tieniti Forte tour’ dopo il malore Martedì 2 agosto riparte il ‘Tieniti Forte tour’ di Marco Carta in giro per l’Italia dopo lo spavento di qualche settimana fa. Il cantante sardo si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico importante, un’ulcera allo stomaco, e ora ha delle cicatrici sull’addome. Neanche l’operazione ha fermato la voce graffiante: Carta si è goduto ...