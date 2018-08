Marcinelle | Di Maio | “Insegna che non bisogna emigrare Dobbiamo far di tutto perché i

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 agosto 2018) “La tragedia dia me fa riflettere sul fatto che nondall’Italia. E ricordiamo come, in quell’occasione, due Stati si sono scambiati del carbone per delle vite umane”. A dirlo, scatenando le polemiche, è stato il vicepremier Luigi Di, dopo le parole del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, che ha ricordato come anche gli italiani furono un popolo di migranti. L'articolo, Di: “Insegna che nonfar dii nostri giovani non partano” proviene da Il Fatto Quotidiano.