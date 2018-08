Maradona può far causa all’ex moglie Claudia Villafane GALLERY ...

Maradona può far causa alla ex moglie : Diego Armando Maradona può perseguire una causa negli Stati Uniti contro la sua ex-moglie per appropriazione indebita. Lo ha stabilito il tribunale d'appello a cui l'ex 'Pibe de Oro' si era rivolto ...

Maradona può far causa in Usa alla ex moglie per appropriazione indebita : LEGGI ANCHE Maradona ubriaco alla guida della sua auto, l'ultimo video fa il giro del mondo LEGGI ANCHE Maradona e Wanda Nara, tra i due una notte di fuoco: l'indiscrezione dell'attrice argentina ...

Maradona può far causa in Usa alla ex moglie per appropriazione indebita : LEGGI ANCHE Maradona ubriaco alla guida della sua auto, l'ultimo video fa il giro del mondo LEGGI ANCHE Maradona e Wanda Nara, tra i due una notte di fuoco: l'indiscrezione dell'attrice argentina ...

PSG - Buffon : 'Mi sento al top. Mbappé? Può diventare come Pelé e Maradona' : Intanto al magazine del club si racconta in un'intervista condotta dall'ex collega Jérome Alonso e riporta da La Gazzetta dello Sport: Negli ultimi anni - esordisce Buffon - ho seguito molto il PSG ...

PSG - Buffon : 'Qui per vincere. Mbappé può diventare come Maradona e Pelè' : A 40 anni ha ancora tanta voglia di vincere Gigi Buffon, che già alla prima partita ufficiale con la maglia del Paris Saint Germain ha vinto il suo primo trofeo in Francia. Quattro gol al Monaco per ...

Psg - Buffon : "Io ancora al top. Mbappé? Può diventare come Pelé e Maradona" : E si confessa in una lunga intervista al magazine del suo nuovo club, nelle edicole francesi con un numero che in copertina mette insieme Mbappé, campione del Mondo, e Buffon. Titolo trionfale: "...

Mondiali 2018 Russia - Maradona : 'Messi può prendersi la Coppa. Auto-gestione? Non è possibile' : Però Florentino Perez è il numero uno, il miglior dirigente che esista al mondo, non ce n'è un altro come lui. Anche Rummenigge è bravo ma non ha la forza di Florentino. Le parole su Sergio Ramos ? ...